Če berete digitalno, lahko uživate maksimalno

Prvi trije so za to, da bolje izkoristijo čas, dosežejo želeno ali se motivirajo, začeli uporabljati zvočnice – knjige, v katerih uživajo v zvočni obliki. Davidu promet več ne predstavlja stresa, saj komaj čaka, da zjutraj v avtu prisluhne najljubši zvočnici. Sedemletni Matic že pri večerji sprašuje mamo, katero pravljico bosta poslušala. Polona je celo za dvakrat povečala število pretečenih kilometrov, saj med tekom enostavno ne more nehati poslušati iskrive ljubezenske zgodbe. Miran pa je prebral toliko priročnikov v obliki e-knjig, da razmišlja, da bi enega napisal še sam.

David se v službo v Ljubljano vsak dan vozi iz Krškega. Za to potrebuje dobro uro in marsikdaj mu živce načenjajo zastoji. Maja ima razposajenega malčka, ki se pred spanjem nikakor ne umiri. Polona želi izboljšati kondicijo, izgubiti kak kilogram in izoblikovati postavo. Vendar se le stežka pripravi k temu, da bi odtekla nekaj kilometrov. Mirana podjetje pošilja po vsem svetu, na svojih poteh pa se pogosto znajde v mehurčkih neproduktivnega časa.

Zgodbe, ki so na voljo vedno in povsod

Novi knjižni formati, kot sta zvočnica in e-knjiga, v današnjem hektičnem vsakdanu pridejo prav, tudi če ne berete pogosto, saj pomagajo, da ste pri opravkih učinkovitejši in čas preživite bolj polno – kot je razvidno iz zgornjih primerov. Neprecenljivi pa so tudi za vse, ki ste ljubitelji knjig in kljub pomanjkanju časa ne želite brati manj. Z zvočnicami in e-knjigami lahko namreč po dobrih zgodbah in znanju posegate kjerkoli, na letalu, na vlaku, v parku ali v udobju domačega vrta, kadarkoli vam to ustreza.

