'Če bi Logar ustanovil stranko, je jasno, da bi se najbolj zažrl v glasove SDS in NSi'

Nervoza v SDS. Janez Janša, ki največjo opozicijsko stranko krmari že 30 let, je zadnje mesece najbolj priljubljenega politika iz lastnih vrst Anžeta Logarja, ki je vmes lansiral svojo Platformo sodelovanja in tudi odstopil kot predsednik sveta SDS, pozval, naj do konca leta oziroma v naslednjih treh dneh uredi statusne zadeve v poslanski skupini. Ali to pomeni, da mora Logar zapustiti tudi poslanske vrste Janševih? Logar za zdaj umirja žogo, češ da se ukvarja le z organizacijo javnih tribun po državi, ne pa s političnim projektom. A v stranki, ki je v zadnjem letu zrcalno obrnila politični trend in prehitela svojo največjo tekmico, Golobovo Svobodo, vzdušje ostaja napeto.

Kaj pomeni sporočilo Janše Logarju, naj do konca leta uredi statusne zadeve v poslanski skupini? Gre za igro ali resno zahtevo Janše Logarju, da se čim prej odloči, kaj bo, kajti Logar mu odgovarja, da ostaja poslanec SDS in da prihodnje leto njegove stranke ne bo. "Če bo Logar nadaljeval z razvojem Platforme v prihodnjem letu in še naprej, bo verjetno moral zapustiti stranko, ki ji pripada že več kot 20 let. Če ne drugega, zaradi verodostojnosti," meni politični analitik Miro Haček. Po mnenju analitika Petra Meršeta v SDS precej vre. "Jezi jih navidezna Logarjeva neodločnost, zdi se, da Logar napeljuje k novi svoji stranki, po drugi strani pa očitno načrtno zavlačuje, ker volitev ni na vidiku." Janša je v glasilu stranke SDS zapisal, da obstaja močna želja krogov, ki so leta 2011 lansirali stranko Gregorja Viranta, da se ponovi enak scenarij z Logarjem, da bi na ta način oslabili SDS z vsemi sredstvi in dosegli drobljenje glasov. "V kolikor bi Logar ustanovil stranko, je jasno, da bi se najbolj zajedel prav v stranko SDS in v NSi. Po nekaterih anketah naj bi SDS-u vzel med tretjino in polovico glasov, ki jih imajo trenutno."

Merše ocenjuje, da Janša napeljuje vse niti za svojo dominanco. "Na drugi strani pa je generacija politikov, ki bi se od tega radi osamosvojili, ker so ugotovili, da je znamka Janeza Janše preveč odbojna in iščejo alternativo, kako nagovoriti nekoliko zmernejšo sredinsko volilno telo. To iščeta tako Logar kot NSi." SDS je v primerjavi z Gibanjem svoboda po zadnji raziskavi Mediane dosegla največjo razliko doslej. Pa vendarle se kot kaže Janša zaveda, da glede na rast števila volivcev, ki ne bi volilo nobeno stranko, to ni razlog za odpiranje šampanjca. "SDS se zaveda, da so javnomnenjske ankete, ko ni volilne kampanje, eno, ankete in volitve pa čisto nekaj drugega," meni Haček, ki dodaja, da ima stranka SDS največjo odbojnost, zato je vprašanje, kam bi se nato lahko prelili glasovi Gibanja Svobode.