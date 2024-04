Koliko bruseljskih stolčkov si lahko obetajo posamezne stranke?

Koga bi volili, če bi bile evropske volitve danes? Koliko evropskih poslancev bi si razdelili najmočnejši stranki v državi - Golobova Svoboda in Janševa SDS? In koliko od skupno devetih slovenskih mandatov še ostane drugim političnim opcijam? Objavljamo najnovejšo javnomnenjsko anketo z vsemi aktualnimi nosilci strankarskih list, ki so jo za našo medijsko hišo izvedli v inštitutu Mediana in tudi simulacijo, koliko evropskih poslancev si lahko 9. junija obetajo posamezne liste.