Če bi bile temperature za stopinjo ali dve nižje, bi imeli pravo zimsko idilo

"Narivanje relativno toplega in vlažnega sredozemskega zraka na mirujoč hladnejši celinski zrak pozimi na našem območju pomeni povečano možnost sneženja. Seveda pa morajo biti za to izpolnjeni določeni pogoji," pišejo na Agenciji za okolje.
Eden od pogojev je, da mora biti temperatura zraka v spodnji plasti ozračja dovolj nizka. V tem primeru kljub dotoku toplejšega zraka v plasteh ozračja nad okoli 2000 metrov padajoče snežinke ob taljenju dodatno ohlajajo zrak in tako nastaja t. i. izotermija.
To pomeni, da postaja temperatura zraka pri tleh vse bolj podobna tisti na višini okoli 1500 metrov. Kot pojasnjujejo na Arsu, k nastanku izotermije odločilno prispeva intenziteta padavin, hkrati pa mora zrak pri tleh čim bolj mirovati. Prisotnost vetra namreč predstavlja dotok neohlajenega zraka in s tem zavira spuščanje meje sneženja.
"Današnji vremenski proces, ko se našim krajem iznad južnega Jadrana bliža ciklonsko območje s svojim padavinskim območjem, bi lahko notranjosti Slovenije prinesel ob stopinjo ali dveh nižjih temperaturah prav lepo zimsko idilo," so zapisali.
A ozračje je pretoplo, predvsem v plasti med 900 in 1600 metrov nad morjem. Verjetnost, da bi taljenje snežink to plast dovolj ohladilo za sneženje po nižinah, je tako razmeroma majhna.
Kljub temu pa izračuni kažejo, da bi se zvečer in v prvem delu noči meja sneženja v notranjosti Slovenije lahko spustila do nadmorske višine med 400 in 700 metrov. Nekaj snega (med 5 in 10 cm) bo verjetno zapadlo le nad okoli 1000 metrov nad morjem.
