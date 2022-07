'Če bi breme požarne straže obesili občini, bi se finančno zrušila'

Ognjene zublje na Krasu so gasilci končno uspeli ukrotiti, zdaj pa pride na vrsto požarna straža, ki je po zakonodaji dolžnost občine. "Če to obesimo občini Miren - Kostanjevica, se bo v nekaj tednih finančno zrušila," pa je ocenil premier Robert Golob, ki je zato obljubil, da bo to breme od občine prevzela država.

Golob je pojasnil, da bodo izvajanje državnega načrta za zaščito podaljšali, da se bo znotraj njega izvajala tudi požarna straža. Sledil bo popis škode. Ljudi bodo preko krajevnih skupnosti in občin pozvali, naj prijavijo škodo na osebnem premičnem ali nepremičnem premoženju. Ločeno od tega procesa bo popis škode po gozdovih izvajal zavod za gozdove. PREBERI ŠE Požar je pod nadzorom, a Kras bo ponoči vseeno varovalo 700 gasilcev Tretji korak bo sprejem ukrepov za preprečitev takšnih požarov. "Najpozneje jeseni bomo pristopili k ambicioznemu in obsežnemu preventivnemu načrtu," je povedal Golob. Glede ukrepov je že govoril z župani lokalnih občin, vsi so izvedljivi, zanje pa bo potrebno kar nekaj politične volje," je sklenil, ko je med nedeljskim obiskom Krasa napovedal ukrepe za sanacijo tega požara in za preprečevanje ponovnih izbruhov požarov.