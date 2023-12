Če bi imeli le še tri evre in šest lačnih ust, kaj bi naredili?

"Meni osebno je to malenkost, stane me skorajda nič, vzameš iz lastnega gospodinjstva par kosov in je občutek, ko kuhaš sebi božično večerjo, še toliko lepši, če veš, da si tudi ti nekomu na krožnik prinesel kaj lepega," je dodala novinarka Špela Bezjak .

"Od kar sem tudi sama mamica, si sploh ne znam predstavljati, da ne veš, kaj boš dal otroku na mizo, zato se mi zdi, da tisti, ki imamo in lahko nekaj damo, da je to najmanj kar je in če bo kateri koli otrok ali pa mamica lažje zadihala zaradi tega, se mi zdi vredno vsakega centa," je dejala urednica oddaje 24ur Katja Horvat .

In sicer dobrote in majhne pozornosti, ker želijo zgodbam, o katerih poročajo vse pogosteje, dodati osebni pečat in vtkati svoje srce. To so namreč zgodbe, kjer otroci ne dobivajo daril, matere zrejo v izpraznjene shrambe, očetje pa izžeti kolobarijo s položnicami.

Vsak dan novinarji oddaj Svet na kanalu A in 24ur na POP TV skrbijo, da ljudem približajo dnevne dogodke, razkrijejo delčke dnevne realnosti, od blizu in daleč. A te dni v obe redakciji novinarji poleg novic prinašajo še nekaj drugega.

Družina, katere priimka v uredništvu ne razkrivamo, na zunaj izgleda, kot da so brez finančnih težav. Njihova neobičajnost za današnji čas je morda le ta, da jih je v družini sedem. Vsi otroci so pridni učenci, najstarejši zelo dobri športniki in glasbeniki, kar pa v današnjem času stane. Kot je razložila njihova mama Katja, so vzeli kredit, da so omogočili otrokom različne hobije. Zdaj jih tepejo dolgovi, ki so si jih pridelali, ko je oče za nekaj časa izgubil službo. Zdaj sicer dela, mama Katja pa ostaja doma, sprva je bila doma zaradi obolelih staršev, zdaj je zaradi otrok.

Pred slabim letom pa so ugotovili, da vseeno ne bodo zmogli sami. "Tri evre si dejansko imel za vikend, od petka do ponedeljka je bilo treba zdržati s temi tremi evri. Pa si lahko eno moko vzamem, pa kakšna jajca, pa mleko."

Starša se sicer iz dneva v dan trudita, da otroci pomanjkanja ne bi občutili. A danes je oznaka biti reven na žalost odvisna tudi od tega, kakšne znamke superg nosiš in kam odhajaš na počitnice. In ko si najstnik, te takšne besede, lahko zelo bolijo. "Svojim otrokom sem rekla, da se nikakor ne sme tako počutiti, da ima družino, oba starša, ki ga podpirata in je zato bogat in da ima sorojence, ki ga imajo radi," je pojasnila Katja.

A otroci si res ne želijo velikih materialnih daril. "Želijo si, da jih nekdo vidi, da jih sliši, da jim da neko upanje." Tudi skozi napisane otroške stavke namenjene dobrim možem, so si želeli predvsem dobrega drug drugemu.

In škatla s prazničnimi dobrotami iz POP TV-ja je romala naravnost k tej družini. Škatla jih je pričakala pred vrati, da niso vedeli, kdo jo je pustil. Družina sicer zdaj pravi, da bodo prav gotovo splezali na zeleno vejo, ker ne želijo biti breme nikomur, imajo svoj ponos.

Pomoč je le začasna, pravijo, a dobrodošla. Nasproti jim namreč ne pridejo le ljudje, ki želijo finančno pomagati, ampak predvsem ljudje, ki te razumejo in ne obsojajo, predvsem pa razumejo, da le s solidarnostjo lahko ustvarjamo boljši jutri.