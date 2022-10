'Če bi imeli stanovalci identifikacijske zapestnice, do zamenjave ne bi prišlo'

Strokovni direktor celjske bolnišnice je bil jasen o razlogih za zamenjavo bolnikov. "To se je zgodilo zaradi nedoslednosti in pomanjkljivosti v sistemu obravnave stanovalce socialnovarstvenih zavodov in ostalih ranljivih skupin prebivalcev," pravi Franc Vindišar.

Kar pa je razburilo Skupnost socialnih zavodov, kjer so prepričani, da bolnika nista bila zamenjana zaradi nedoslednosti domskega osebja. Saj da je interni izredni nadzor ugotovil, da se je to zgodilo v triažnem prostoru celjske bolnišnice. Sicer opozarjajo, da preiskave in nadzori še niso končani. Medtem pa jih je strokovni direktor razburil še z enim predlogom. "Da bi v izogib takšnim dogodkom stanovalci, ki prihajajo v bolnišnico, imeli nameščene zapestnice. Nikakor pa ta predlog ne posega v čas bivanja v domovih starejših občanov," predlaga.

To bi še dodatno stigmatiziralo starejše in to ne more biti sistemska rešitev, menijo v skupnosti. Po njihovih informacijah večina domov, tudi celjskih, zapestnice zavrača. "Velika, velika večina teh stanovalcev ima to nameščeno. Vsi predstavniki, ki so bili prisotni, so se s tem strinjali," pa vztraja Vindišar.

Po tragičnem dogodku v Celju so pripravljenost na identifikacijo bolnikov preverili v mariborskem UKC-ju. Kot trdijo, dokler ni povsem jasno, kdo je pacient, je ta uvrščen v kategorijo neznanih, dokler ne pridejo do ustreznih podatkov. "V medicini nikoli ne moreš reči, da se nič ne more zgoditi, zato smo posodobili protokole, imenovali nove komisije, nadgradili protokole, da je ta možnost, ki se je zgodila, res minimalna," pravi direktor UKC Maribor Anton Crnjac.

Potem ko je vlada imenovala nova člana sveta celjske bolnišnice, bo po poročanju Dela zdravstveno ministrstvo prihodnji teden objavilo razpis za približno 50 profesionalnih članov svetov zavodov. In kako jih bodo izbirali? Zagotavljajo, da po strokovnih in ne političnih kriterijih.