Hojsova je poudarila, da pristojni delajo vse, da kerozin, ki je iztekel po iztirjenju vlaka, ne bi prišel v pitno vodo. Pomembno pa je, da vsi prebivalci tistega območja spremljajo ter upoštevajo navodila in priporočila upravljavca vodovoda.

Pristojne službe se po iztirjenju tovornega vlaka na progi med Koprom in Divačo, ki je prevažal kerozin, trudijo, da ta ne bi odtekel v podtalnico in vodovodno zajetje.

Kerozin se zazna s čutili

Če bi kerozin prišel do pitne vode, se ga zazna s čutili. Vonj, tudi okus, ima po naftnih derivatih, na površini vode pa se ustvari film. Na NIJZ priporočajo, da se take vode ne uporablja za uživanje, umivanje, pripravo ledu, pranje, zalivanje in tako dalje.

Učinki čistega kerozina so lahko akutni ali kronični. Pri vdihavanju kerozina lahko pride do kemičnega vnetja pljuč. Poleg tega draži kožo, dihala, centralni živčni sistem, lahko privede tudi do splošnih znakov zastrupitve, kot sta glavobol in bruhanje. Kronični učinki se kažejo predvsem na koži v obliki vnetja ali mehurjev, predvsem kadar se pri delu ne uporablja pravilne zaščite.

A kot je pojasnila Hojsova, bi bile koncentracije kerozina v vodi razredčene, učinki pa temu primerno blažji. "Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da kerozin zaznamo, preden pride do škodljivih učinkov na zdravje," je v izjavi za medije še pojasnila Hojsova.

"Zato pričakujemo, da v primeru stika kerozina s pitno vodo take ne bo nihče užival," je dejala. Če pa bi do tega vendarle prišlo, svetujejo posvet z zdravnikom. Kerozin se iz telesa sicer izloči s pomočjo jeter in pljuč.

V Rižanskem vodovodu zagotavljajo, da je vsa voda v njihovem sistemu vodooskrbe pitna in varna, a se po torkovi nesreči pripravljajo na to, da bo del kerozina odtekel v podtalnico in bodo prisiljeni izločiti vodni vir. Odjemalce prosijo za varčno uporabo.