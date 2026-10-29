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Objavljamo daljši posnetek: 'Če bi kdo ponudil več, lahko župan zadrži podpis pogodbe'

Kranj, 29. 10. 2026 18.09 pred 1 uro 2 min branja 158

Avtor:
Svet N.K. +1
Zoran Stevanović

"Župan ima možnost, da v primeru, če bi nekdo ponudil več, zadrži podpis pogodbe. Torej, to nam je bilo obljubljeno. Vsi prisotni smo to slišali in nihče drug naj ne bi sodeloval na tej dražbi." S temi besedami je Zoran Stevanović ob boku kranjskega župana, SD-jevega Matjaža Rakovca, srebskemu kulturno-umetniškemu društvu zagotovil, da je uredil donacijo za nakup občinskega zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. "Smo zavezani, da gremo v javno dražbo, ampak jaz mislim, da se tukaj dajo zadeve lepo zmeniti, ker nihče ne bo kupil zemlje za pokopališče," pa je dodal župan Kranja. Objavljamo daljši posnetek njunega nagovora.

Danes objavljamo daljši del nagovora predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića in kranjskega župana Matjaža Rakovca članov kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva, v katerem beseda teče tudi o zemljišču za pravoslavno cerkev, denarju za nakup in postopkih, ki bi do njega lahko pripeljali.

Nastal je minuli četrtek, objavljamo ga v dveh delih:

Zoran Stevanović:

"Moj namen ni, čeprav se ukvarjam z izgradnjo pravoslavne cerkve v Kranju že dolga leta ... vmes smo uspeli spremeniti tudi okoljski prostorski načrt, da bi se cerkev lahko zgradila ob Šparu v Kranju ... Tam se je zadeva dejansko najprej spremenila, na koncu sem priznal, da mogoče ni najbolj pametna lokacija zaradi ozke parcele, ampak takrat sem pretrpel že mnoge napade s strani medijev 'mainstreama' zato, ker sem pač želel posvetiti pozornost nečemu, s čimer se ukvarjam že od otroštva. Kot malo dete sem s svojo materjo in očetom hodil v pravoslavno cerkev v Kranj in že takrat, v osemdesetih letih so se zbirale donacije za cerkev in neprestano me je to bolelo in nisem zares razumel, zakaj je ta cerkev še ni zgrajena. In na koncu je prišlo do dejstva, da je treba enkrat narediti nekaj konkretnega. Vmes se je pojavila prilika. Priliki se reče druga najpomembnejša funkcija v državi. Lahko mi marsikdo reče, da izkoriščam ali ne. Ampak ta prilika se je pojavila. S priliko določena poznanstva, določene zveze in jaz sem prva stvar ali pa med prvimi stvarmi, ki sem izkoristil to svojo drugo funkcijo v državi, dosegel to, da smo dobili donatorja za nakup zemljišča za izgradnjo te pravoslavne cerkve. In na to lahko rečem, da sem prekleto ponosen nase. Nisem jezen na brata Zlatota, zaradi tega, ker me ni omenil ali pa pozabil omeniti, zaradi tega, ker sem hotel to izpeljati čim bolj inkognito. V bistvu na nek način, da se jaz umikam iz tega, samo zaradi tega, da ne prihaja v Kranju do razprtij, da ne prihaja v Kranju do tega, kdo je bolj zaslužen za izgradnjo te pravoslavne cerkve. Še enkrat vam povem – v tem momentu se bom povlekel popolnoma iz te zgodbe in ne želim, da mi kdorkoli pripisuje, da sem kakorkoli zaslužen za to stvar. To vam govorim popolnoma iskreno in iz srca želim, da to cerkev naredi narod, ne cerkveni odbor. Ne en cerkveni odbor, ne drug cerkveni odbor, ne ena skupina prijateljstva, ne druga skupina prijateljstva, ne eni lobi ne drugi lobi, ampak dejansko naredijo to ljudje. In garantiram, da bom izkoristil vsako priložnost, da povem, da so to zgradili ljudje. Ne morem mimo tega, da je Mladen, kot ga poznate Kaja, obljubil pomoč. Žal mi je, da ga ni danes tukaj. Midva sva se danes še dvakrat slišala. Še vseeno sem ... upam, da se bo zgodilo to, da pride sem.

Zoran Stevanović:

"Vse, kar je dražje od 20.000 evrov, mora iti na dražbo, da je vse zakonsko urejeno. Ocenjuje se, da je cena tega zemljišča približno od 400 do 600.000 evrov. Ta denar pa imamo zdaj zagotovljen. Zdaj, če bi se pojavil kakšen drug kupec, pa se bo, kot je rekel gospod župan, težko, saj ima to zemljišče samo eno namembnost: za pokopališče oziroma za gradnjo sakralnega objekta. Če bi bilo namenjeno tudi drugim družbenim dejavnostim, bi bilo precej težje. Ampak v tem trenutku se težko pojavi nekdo, ki bi ponudil več, kot lahko ponudi naš donator. To je prva stvar ... V bistvu pa tudi to ne bi smelo biti mogoče, ker ima župan možnost, da v primeru, če bi nekdo ponudil več, zadrži podpis pogodbe. Torej, to nam je bilo obljubljeno. Vsi prisotni smo to slišali in nihče drug naj ne bi sodeloval na tej dražbi."

 

Matjaž Rakovec:

"Po hitrem postopku lahko ciljno spremembo naredimo iz ZK v CDV, to se pravi v možnost gradnje sakralnih objektov. To je možno. 3200 kvadratnih metrov je. Je pa možnost, glede na to, da je tam okoli privat zemlja in da bomo mi tudi za širitev pokopališča kupovali, da tudi še dodatno zemljo, če rabite, dokupite. Če želite urediti svoje pokopališče zraven našega, ki ga daste nam v upravljanje. Skratka, vse to je možno zato, ker je ves ta del od tukaj, ko se dela, ta nadhod (rečemo nadhod), Tuš pa do te ceste od McDonaldsa. Vse to, ta travnik in ta njiva, je namenjeno pokopališki dejavnosti in jo tudi lahko spremenimo v sakralno. Zdaj, koliko časa vas seveda zanima za ceno, vam ne morem reči. Glede na to, da smo mi zavezani, da gremo v javno dražbo, ampak jaz mislim, da tukaj se dajo zadeve lepo zmeniti, ker nihče ne bo kupil zemlje za pokopališče. Vsaj tak velik del ne. Časovno? Veste, da smo zdaj pred volitvami. V bistvu vse to mora iti na mestni svet. To pomeni, če bo drugi krog, 20. decembra približno imamo vedno ustanovno sejo. Takrat se imenuje uradno župan, pa 33 članov mestnega sveta. Potem se januarja naredijo razne komisije, ki so potrebne in dejansko prava seja je lahko že tam februarja. Glede na to, da bomo verjetno, Zoran ane, naredili eno koalicijo. Jaz mislim, da ne bi bilo problema, da bi to zelo hitro, tam februarja ali pa marca, to zadevo lahko že dali na dražbo. Potem se pa začne postopek spreminjanja namembnosti, to se pravi iz ZK-ja, kot je zdaj, ciljna sprememba v možnost postavljanja sakralnega objekta. Evo."

 

In kaj dan po razkritju posnetkov domnevnih neprevilnosti glede občinskega zemljišča v Kranju za gradnjo pravoslavne cerkve pravi Stevanović?

"To, kar sem naredil, bom naredil še 20-krat, če bo potrebno," sporoča. Nič spornega ne vidi v tem, da je – kot pravi sam – izkoristil drugo najvišjo funkcijo v državi za urejanje donacije. Kot tudi ne, da je kranjski župan Rakovec obljubil, kot je dejal Stevanović, da bi podpis pogodbe na javni dražbi zadržal, če bi kdo za zemljišče, na katerem želijo zgraditi pravoslavno cerkev, ponudil več.

Preberi še SD: Rakovec pozna svoje pristojnosti. Levica: odstop obeh akterjev

"Vi govorite o tem, da sem jaz rekel, da sem izkoristil funkcijo predsednika državnega zbora. Ja, kje je problem? In jo bom še dvajsetkrat za to, da pomagam ljudem. Vedno, ko se bo pojavil donator, da bo pomagal ljudem, bom jaz prvi, ki bo prišel pozdraviti to namero. Pa kje je tukaj problem? O čem se mi pogovarjamo?" je predsednik Državnega zbora v prvem odzivu dejal danes medijem. Ter še, da ne ve, pred čim se naj brani.

Preberi še Stevanović o očitkih: Ne vem, pred čim naj se branim
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Zoran Stevanović Kranj zemljišče pravoslavna cerkev Matjaž Rakovec

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KOMENTARJI158

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Kviz
29. 10. 2026 19.13
Verjetno so posnetke izvedli Izraelci. Levnuhi se spomnite posnetkov pred referendumom, pomembno je bilo kdo je naročil posnetke in ne kaj je na posnetkih. Stevanovič vsaj ne skriva kaj je rekel, medtem ko se pa levnuhi skrivajo kot da so še vedno v hosti.
Odgovori
0 0
Kakosmodanes
29. 10. 2026 19.13
Da vidimo kdo je sedaj močnejši, Levica ali SD.
Odgovori
0 0
Arguss
29. 10. 2026 19.13
Globalno je vse odvisno kako se bodo Novembra zmenili Putin, Trump, Xi Jinping. Vse ostalo je z neko mentaliteto po kidriču v Sloveniji nepomembno.
Odgovori
0 0
Razumnež
29. 10. 2026 19.13
Kar je rekel SD Rakovec je seveda vsaj neprimerno, če ne celo nezakonito.... ampak kaj se pa očita Stevanoviću mi pa še vedno ni jasno.
Odgovori
0 0
Antifriz
29. 10. 2026 19.12
In potem JJ govori o arhivih udbe in rdeči zvezdi.... za posrat. 💩💩💩
Odgovori
+3
3 0
Bbcc12
29. 10. 2026 19.13
Janša ziher pije antifris.
Odgovori
0 0
yolli
29. 10. 2026 19.12
KPK.....Partner Tine Divjak je....kdo že......vse jasno...Forbi...
Odgovori
0 0
MasteRbee
29. 10. 2026 19.11
Po hitrem postopku lahko ciljno spremembo naredimo iz ZK v CDV...navaden državljan pa čaka 10 let? Mešetarjenje z zemljišči kot v Ljubljani.
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
29. 10. 2026 19.11
LGBT-jevci boste Resnici toliko reklame naredili, da pri naslednjih volitvah, niti kampanije ne bodo rabili.
Odgovori
0 0
patria
29. 10. 2026 19.11
Laže kot pes teče.
Odgovori
0 0
baldahin
29. 10. 2026 19.10
KPK, samo dve možnosti sta. 1. Odstopili boste zadevo policiji ali tožilstvu (naznanitev kaznivega dejanja). 2. Standardizirali boste korupcijo. Druge možnosti res ni!
Odgovori
+2
3 1
Beli Brko
29. 10. 2026 19.12
💯‼️ identično kot z niko i8m. Bolj ko se jo omenja, čeprav negativno, večjo veljavo ima.
Odgovori
-1
0 1
Razumnež
29. 10. 2026 19.09
Levica očita Stevotu že to, da gradi na nezazidljivem..... Čisto se jim je odpeljalo :))) Mediji pa kupujejo vsako tako neumnost in napihujejo..... Zdaj pa resno. Kaj konkretno se Stevotu očita?
Odgovori
-1
0 1
BrezPitt
29. 10. 2026 19.12
A to so si dal razumnež, ker veš da ne bo nikoli dosegljivo?
Odgovori
0 0
inside1
29. 10. 2026 19.08
ta pojma nima kaj govori. tam se hvali, da je izkoristil funkcijo, potem pa razlaga, da je tam kot stranka...ja to dvoje pač ne gre skup. tu ima levičarka prav, ko si šef DZ, si to prevzel 24h/dan...
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
29. 10. 2026 19.07
Živela SDS!
Odgovori
-1
2 3
pravica1
29. 10. 2026 19.11
Desna vlada nam bo dala novo pravoslavno cerkev, tega ni bilo na moji bingo kartici :D
Odgovori
0 0
totigroti
29. 10. 2026 19.07
Stevo sam da odpre usta laže kot pes...žalostno je to da je to drugi človek države...so mu perutke zrasle in jih bo treba mal postrič
Odgovori
+4
4 0
dante_
29. 10. 2026 19.06
V Levici so Rakovca pozvali k odstopu, SD pa v svojem odzivu te možnosti ne omenjajo. Ob tem so poudarili, da pogovori o umestitvi pravoslavne cerkve v Kranju še ne predstavljajo odločitve o prodaji zemljišča
Odgovori
0 0
Razumnež
29. 10. 2026 19.06
Prijazen opomnik.... Stevota so volili predvsem anto-janšisti. Če ste morda že pozabili :)))))
Odgovori
0 0
patria
29. 10. 2026 19.03
Lepo. Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije govori v pristni bosanščini. Govori enega najbolj pogostih jezikov na svetu.
Odgovori
+2
2 0
BrezPitt
29. 10. 2026 19.05
Ja je zbral 600 hiljadu €.
Odgovori
+2
2 0
BrezPitt
29. 10. 2026 19.03
Desniharjad je v Kopru tulila dol z rdečo zvezdo, ker je bila agresor na nas leta 91. Agresor na nas leta 91 je bila Srbija in danes vidim, da Srbe prav domoljubno ščitijo zaradi Stevota. Neprecenljivo gledat zmedenost desnuharjev.
Odgovori
+2
3 1
Žmavc
29. 10. 2026 19.04
Vi ščitite svojo 10% kraljico že več desetletij.
Odgovori
-2
1 3
patria
29. 10. 2026 19.13
Dobro, poveličujejo in simpatizirajo tudi z dobrim delom hrvaških državljanov. Še posebej s tistim, ki poveličuje U(čiteljstvo)...
Odgovori
0 0
hobotnica1
29. 10. 2026 19.01
Dobijo ga s prsti v marmeladi, ampak nič še ni dokončal. Gdaj bo ta nesposobneš odstopil.
Odgovori
+0
3 3
Žmavc
29. 10. 2026 19.05
Zakaj bi? Ker LGBT sekta tako zahteva? Nihče se vas ne boji.
Odgovori
0 0
BrezPitt
29. 10. 2026 19.10
Drži se ti raje sds sekte samo ne začet po strehi plezat.
Odgovori
0 0
pravica1
29. 10. 2026 19.12
JE rekel model: "Zakaj bi", saj se norčuješ ane?
Odgovori
0 0
ZIPPO
29. 10. 2026 19.00
Kakšne PRERAČUNLJIVE IGRE in seveda ZLORABE POLOŽAJEV OBEH AKTERJEV❗Kranjčani a vam je zdaj JASNO koga NE BOSTE VOLILI❗Ker sta oba skorumpirana in pokvarjena hočeta in hitita "posel"izvesti še preden se Rakovcu izteče mandat,ker potem bo vse težje❗Stevanović naj si postavi miniaturno pravoslavno cerkev na svojem vrtu,tako kot jo imajo v Mini Mundusu v Celovcu❗
Odgovori
+3
4 1
hobotnica1
29. 10. 2026 19.03
Oba morata odstopiti.
Odgovori
+4
4 0
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