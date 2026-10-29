Objavljamo daljši posnetek: 'Če bi kdo ponudil več, lahko župan zadrži podpis pogodbe'

Danes objavljamo daljši del nagovora predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića in kranjskega župana Matjaža Rakovca članov kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva, v katerem beseda teče tudi o zemljišču za pravoslavno cerkev, denarju za nakup in postopkih, ki bi do njega lahko pripeljali. Nastal je minuli četrtek, objavljamo ga v dveh delih:

Zoran Stevanović: "Moj namen ni, čeprav se ukvarjam z izgradnjo pravoslavne cerkve v Kranju že dolga leta ... vmes smo uspeli spremeniti tudi okoljski prostorski načrt, da bi se cerkev lahko zgradila ob Šparu v Kranju ... Tam se je zadeva dejansko najprej spremenila, na koncu sem priznal, da mogoče ni najbolj pametna lokacija zaradi ozke parcele, ampak takrat sem pretrpel že mnoge napade s strani medijev 'mainstreama' zato, ker sem pač želel posvetiti pozornost nečemu, s čimer se ukvarjam že od otroštva. Kot malo dete sem s svojo materjo in očetom hodil v pravoslavno cerkev v Kranj in že takrat, v osemdesetih letih so se zbirale donacije za cerkev in neprestano me je to bolelo in nisem zares razumel, zakaj je ta cerkev še ni zgrajena. In na koncu je prišlo do dejstva, da je treba enkrat narediti nekaj konkretnega. Vmes se je pojavila prilika. Priliki se reče druga najpomembnejša funkcija v državi. Lahko mi marsikdo reče, da izkoriščam ali ne. Ampak ta prilika se je pojavila. S priliko določena poznanstva, določene zveze in jaz sem prva stvar ali pa med prvimi stvarmi, ki sem izkoristil to svojo drugo funkcijo v državi, dosegel to, da smo dobili donatorja za nakup zemljišča za izgradnjo te pravoslavne cerkve. In na to lahko rečem, da sem prekleto ponosen nase. Nisem jezen na brata Zlatota, zaradi tega, ker me ni omenil ali pa pozabil omeniti, zaradi tega, ker sem hotel to izpeljati čim bolj inkognito. V bistvu na nek način, da se jaz umikam iz tega, samo zaradi tega, da ne prihaja v Kranju do razprtij, da ne prihaja v Kranju do tega, kdo je bolj zaslužen za izgradnjo te pravoslavne cerkve. Še enkrat vam povem – v tem momentu se bom povlekel popolnoma iz te zgodbe in ne želim, da mi kdorkoli pripisuje, da sem kakorkoli zaslužen za to stvar. To vam govorim popolnoma iskreno in iz srca želim, da to cerkev naredi narod, ne cerkveni odbor. Ne en cerkveni odbor, ne drug cerkveni odbor, ne ena skupina prijateljstva, ne druga skupina prijateljstva, ne eni lobi ne drugi lobi, ampak dejansko naredijo to ljudje. In garantiram, da bom izkoristil vsako priložnost, da povem, da so to zgradili ljudje. Ne morem mimo tega, da je Mladen, kot ga poznate Kaja, obljubil pomoč. Žal mi je, da ga ni danes tukaj. Midva sva se danes še dvakrat slišala. Še vseeno sem ... upam, da se bo zgodilo to, da pride sem.

Zoran Stevanović: "Vse, kar je dražje od 20.000 evrov, mora iti na dražbo, da je vse zakonsko urejeno. Ocenjuje se, da je cena tega zemljišča približno od 400 do 600.000 evrov. Ta denar pa imamo zdaj zagotovljen. Zdaj, če bi se pojavil kakšen drug kupec, pa se bo, kot je rekel gospod župan, težko, saj ima to zemljišče samo eno namembnost: za pokopališče oziroma za gradnjo sakralnega objekta. Če bi bilo namenjeno tudi drugim družbenim dejavnostim, bi bilo precej težje. Ampak v tem trenutku se težko pojavi nekdo, ki bi ponudil več, kot lahko ponudi naš donator. To je prva stvar ... V bistvu pa tudi to ne bi smelo biti mogoče, ker ima župan možnost, da v primeru, če bi nekdo ponudil več, zadrži podpis pogodbe. Torej, to nam je bilo obljubljeno. Vsi prisotni smo to slišali in nihče drug naj ne bi sodeloval na tej dražbi." Matjaž Rakovec: "Po hitrem postopku lahko ciljno spremembo naredimo iz ZK v CDV, to se pravi v možnost gradnje sakralnih objektov. To je možno. 3200 kvadratnih metrov je. Je pa možnost, glede na to, da je tam okoli privat zemlja in da bomo mi tudi za širitev pokopališča kupovali, da tudi še dodatno zemljo, če rabite, dokupite. Če želite urediti svoje pokopališče zraven našega, ki ga daste nam v upravljanje. Skratka, vse to je možno zato, ker je ves ta del od tukaj, ko se dela, ta nadhod (rečemo nadhod), Tuš pa do te ceste od McDonaldsa. Vse to, ta travnik in ta njiva, je namenjeno pokopališki dejavnosti in jo tudi lahko spremenimo v sakralno. Zdaj, koliko časa vas seveda zanima za ceno, vam ne morem reči. Glede na to, da smo mi zavezani, da gremo v javno dražbo, ampak jaz mislim, da tukaj se dajo zadeve lepo zmeniti, ker nihče ne bo kupil zemlje za pokopališče. Vsaj tak velik del ne. Časovno? Veste, da smo zdaj pred volitvami. V bistvu vse to mora iti na mestni svet. To pomeni, če bo drugi krog, 20. decembra približno imamo vedno ustanovno sejo. Takrat se imenuje uradno župan, pa 33 članov mestnega sveta. Potem se januarja naredijo razne komisije, ki so potrebne in dejansko prava seja je lahko že tam februarja. Glede na to, da bomo verjetno, Zoran ane, naredili eno koalicijo. Jaz mislim, da ne bi bilo problema, da bi to zelo hitro, tam februarja ali pa marca, to zadevo lahko že dali na dražbo. Potem se pa začne postopek spreminjanja namembnosti, to se pravi iz ZK-ja, kot je zdaj, ciljna sprememba v možnost postavljanja sakralnega objekta. Evo."

In kaj dan po razkritju posnetkov domnevnih neprevilnosti glede občinskega zemljišča v Kranju za gradnjo pravoslavne cerkve pravi Stevanović? "To, kar sem naredil, bom naredil še 20-krat, če bo potrebno," sporoča. Nič spornega ne vidi v tem, da je – kot pravi sam – izkoristil drugo najvišjo funkcijo v državi za urejanje donacije. Kot tudi ne, da je kranjski župan Rakovec obljubil, kot je dejal Stevanović, da bi podpis pogodbe na javni dražbi zadržal, če bi kdo za zemljišče, na katerem želijo zgraditi pravoslavno cerkev, ponudil več.