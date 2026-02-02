V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili politična poznavalca in analitika Antišo Korljana in Aljaža Pengova Bitenca. Kako gledata na razmerje med opredeljenimi volivci in ali nas po volitvah čaka scenarij, kot smo ga videli v času Janeza Drnovška, ko je LDS koalicijo sestavil s prestopom Cirila Pucka?

"Če bi bil optimizem energetski vir, potem ne bi rabili nuklearke," je karikiral Pengov Bitenc ter poudaril, da glede na slišano od politikov, vsi upajo in so prepričani, da jim bo uspelo. "Ampak poslancev je le 90 in v vsakem primeru bomo iskali nekoga, ki bo prišel na drugo stran - ali bo to nekdo z leve, ki bo šel na desno, ali pa nekdo z desne, ki bo šel na levo. To bo vprašanje za milijon evrov," pravi.