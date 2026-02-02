V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili politična poznavalca in analitika Antišo Korljana in Aljaža Pengova Bitenca. Kako gledata na razmerje med opredeljenimi volivci in ali nas po volitvah čaka scenarij, kot smo ga videli v času Janeza Drnovška, ko je LDS koalicijo sestavil s prestopom Cirila Pucka?
"Če bi bil optimizem energetski vir, potem ne bi rabili nuklearke," je karikiral Pengov Bitenc ter poudaril, da glede na slišano od politikov, vsi upajo in so prepričani, da jim bo uspelo. "Ampak poslancev je le 90 in v vsakem primeru bomo iskali nekoga, ki bo prišel na drugo stran - ali bo to nekdo z leve, ki bo šel na desno, ali pa nekdo z desne, ki bo šel na levo. To bo vprašanje za milijon evrov," pravi.
Ob tem ocenjuje, da rezultat ne bo odvisen le od udeležbe, temveč tudi od dnevne forme, od tega, kdo konkretno bo prišel v parlament, ter tudi tega, kako se bodo ta znotrajstrankarska razmerja porazdelila po tem, ko bomo volivci in volivke svoje povedali.
Da dolgčas ne bo, je prepričan tudi Korljan. "Že nekaj časa nismo bili priča tako tesnemu razmerju že pred volitvami. Vse kaže na to, da bo tesno razmerje ostalo tudi po volitvah, in vse zelo kaže na ponovitev povolilnega obdobja iz leta 1996, ko je Drnovšek oblikoval svojo vlado," se strinja.
Meni, da bo zanimivo opazovati tudi politično spretnost in prekanjenost dveh glavnih igralcev - Janeza Janše in Roberta Goloba. "Tu bo zelo veliko preigravanja, zakulisnih iger itd.," je prepričan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.