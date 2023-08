'Če bi pomislili, da se nam bo hiša zrušila, bi reševali spomine'

"Kar imam na sebi, eno majčko, ta je že druga, ki so mi jo darovali, ničesar drugega, zobno ščetko, zobno pasto in mobitel. To sem odnesla," pripoveduje Katka Fužir. "V soboto smo med evakuacijo še mislili, da se bomo v hišo vrnili," potrto razlaga hči Erika. "A ni bilo tako. No, srečni smo vsaj lahko, da smo živi."