'Če bi se izkazalo, da je bil napad nameren, bi Nato lahko odgovoril resno'

V torek sta dve raketi zadeli kmetijo na poljski strani ukrajinsko-poljske meje. Pri tem sta umrli dve osebi. Pojavljajo se ugibanja, da bi lahko šlo za ruski raketi, ki sta zgrešili cilj, kar pa Rusija zanika. Poljska je medtem razglasila povečano pripravljenost oboroženih sil na meji z Ukrajino.

Profesorica Jelena Juvan je dejala, da "rakete, ki so zgrešile cilj niso nič presenetljivega". "Sploh če upoštevamo dejstvo, da so po vsej Ukrajini potekali izjemno siloviti napadi, tudi v bližini rusko-poljske meje. In to, da sta dve raketi zašli in prečkali mejo, ni tako nenavaden pojav, čeprav je izjemno tragično, da je terjal dve človeški življenji," je dejala.

Juvanova je spomnila na ruski brezpilotni letalnik, ki "je zašel nad Zagreb in tam padel". "K sreči ni povzročil nobenih smrtnih žrtev. Tisti dogodek je bil bolj zaskrbljujoč kot tole danes," še meni profesorica.

Na vprašanje, kakšni bi bili naslednji ukrepi zveze Nato, če se izkaže, da je šlo za ruski raketi, je Juvanova odgovorila, da zveza Nato, na podlagi "teh dveh raket, po mojem mnenju, ne bo ukrepala". Poudarila je še, da je pomembno, kaj bodo prinesli naslednji dnevi. "Odgovor zveze bi bil tako lahko veliko bolj resen, če bi se izkazalo, da je šlo za nameren napad ali če bi prišlo do napada na ameriško vojsko, ki je stacionirana na Poljskem. Tu pa je verjetno res šlo le za napako."