'Če bi se zbudila le nekaj minut kasneje, bi za vedno ostala v hiši'

Kako se življenje lahko obrne na glavo v eni noči, je občutila družina Jurše iz Polžanske Gorce v občini Šmarje pri Jelšah. V le nekaj urah so ostali brez vsega, kar so si ustvarili. Zgorela jim je hiša. Družini so že priskočili na pomoč ljudje z vseh koncev države. A kaj se je pravzaprav dogajalo in kaj družina še potrebuje? Stisko je z nami delila mati Majda Jurše.

FOTO: Kivi Jurše

Majda Jurše in njen mož sta se kot po navadi odpravila spat okrog 23. ure. Nekaj ur kasneje se je Juršetova zbudila, ker je težko dihala, vohala je dim in slišala ne preveč glasno pokanje. Hotela je prižgati luč, a ni gorela. Odpravila se je proti kuhinji in skozi okno zagledala prizor, ki ga nikoli ne bo pozabila:"Zunaj je vse žarelo. Ognja niti nisem videla, videla sem samo svetlobo. Predvidevala sem, da mora biti nekaj ogromnega, saj je bilo zunaj vse rdeče, rumeno, svetlo." Ni se zmotila – ognjeni zublji so že pogoltnili celo streho, goreti je začel tudi leseni strop. Ko je dojela, kaj se dogaja, je stekla v spalnico in zbudila moža, ki je sicer sladkorni bolnik, in mu rekla:"Lepo te prosim, samo obleci se in greva ven, hiša gori."Oblekla sta samo hlače in majico ter obula prve čevlje, ki sta jih našla. Niti nogavic si nista uspela obuti, pograbila sta le telefon. "Ko sva stopila skozi vhodna vrata, je bila že cela hiša v plamenih. Če bi se zbudila le nekaj minut kasneje, bi v hiši ostala za vedno," je bila pretresena Majda Jurše.

Zakaj je hiša zgorela, niso ugotovili niti forenziki, je povedal sin Kivi Jurše. Kriv bi bil lahko dimnik, električna napeljava ali žaga za drva, ki bi lahko povzročila kratek stik. FOTO: PGD Šmarje pri Jelšah

Nato je poklicala gasilce. Čeprav so prišli hitro, se ji je zdelo, da traja celo večnost. Težko je namreč gledati, kako v plamenih izginja vse, kar si gradil celo življenje. Prišli so člani sedmih gasilskih društev, a bilo je prepozno. Ker je bila hiša skoraj v celoti lesena, je hitro gorela. Ostalo ni praktično nič."Še gasilci so rekli, da ne pomnijo požara, ki bi bil tako velik, močen," je poudarila Juršetova. Sosedje so jima takoj pomagali. Prinesli so oblačila, saj sta bila pomanjkljivo oblečena, čaj in najnujnejše, kar sta potrebovala. Ponudili so jima tudi prenočišče, a ima družina majhen vikend (gorco), tako da se bodo zasilno naselila tam."V naši hiši sta živela tudi sin Kivi in snaha, ki imata dojenčka, starega dva meseca. Sama sreča, da sta bila na vikendu, ko je zagorela hiša," je dejala Juršetova.

V nekaj urah je družina Jurše ostala brez vsega. FOTO: Kivi Jurše

'Šok je ostati brez vsega' "Ostali smo brez strehe nad glavo, brez oblačil, brez čisto vsega. Čeprav je bilo pri nas ogromno sosedov, prijateljev, znancev, še ne dojamemo, kaj se nam je zgodilo. Verjetno se bomo šele čez čas zavedali, da je to res – da smo sredi zime, brez drv, nimaš kaj obleči, ne moreš nikjer skuhati čaja. Težko je," je vzdihnila Juršetova. In čeprav je ogenj vzel družini vse imetje, čeprav so se znašli v življenjski stiski, Juršetovo obremenjuje, da so zgoreli vsi dokumenti, ki jih je hranila kot predsednica društva za celiakijo za celjsko regijo. Že dolga leta je namreč prostovoljka, ki pomaga bolnikom. "Imam 500 članov. To je ogromno dokumentov, arhiva. Vse je uničeno, ničesar ni več," je strto pripovedovala. Zdaj se je sama znašla na drugi strani – pomoč potrebuje ona in njena družina. Kaj potrebuje družina? Slovenci smo znova dokazali, da v nesreči znamo priskočiti na pomoč. Sosedi, prijatelji, znanci in tudi neznanci so družini prinesli obleko, obutev, posteljnino in hrano. Zdaj bi družina potrebovala gradbeni material, belo tehniko – štedilnik in pralni stroj, pohištvo – omare, posteljico za dojenčka in higienske potrebščine. Zelo prav bi jim prišel tudi računalnik.

Občina je zagotovila delovne stroje, ki so hišo porušili do konca. FOTO: Kivi Jurše