'Če bo ideoloških tem preveč, ne prisegam na to, da v koaliciji vztrajamo do konca'

Predsednica stranke Desus Aleksandra Pivec je v oddaji 24UR ZVEČER ponovila, da je tvitanje Janeza Janše ob 25. obletnici srebreniškega genocida popolnoma neprimerno in blati ugled Slovenije v tujini. Dejala je, da je prepričana, da bi moral predsednik vlade to izjavo 'potegniti nazaj in se zanjo opravičiti' . A predsednik vlade tega danes ni storil in vztraja.

"Desus v osnovi ni ideološka stranka, zato menim, da sodi v vsako vlado. Nismo vstopili v koalicijo, zato da bi omogočili koalicijo, ampak zaradi naše državnotvorne drže. Takrat je bil izjemno težek čas," je odgovorila na očitek, da bi brez podpore Desusa Janša takšne tvite pošiljal le kot opozicijski poslanec ne pa kot predsednik vlade.

Na očitek, da Desus pelje preveč v desno, je Pivčeva odgovorila, da te očitke strogo zavrača: "Stranke ne peljem nikamor v desno, odločitev organov stranke je bila jasna, to ni bilo moje osebno mnenje. Sodelovanje znotraj koalicije torej ni moja volja, ampak volja stranke. Tudi meni ni lahko delati v teh okoliščinah, ampak prisegam na to, za kar smo v to koalicijo sploh vstopili. Seveda pa ne prisegam, da tu vztrajamo do konca, če bo preveč ideoloških tem, ki bodo onemogočale sodelovanje."Na očitke večih odborov stranke, da Desusa ne vodi na pravi način, odgovarja: "Sama sem pokrajinske odbore opravila in nisem slišala skeptičnosti do načina vodenja ali sodelovanja v koaliciji, saj se vsi zavedamo, da je bila to kolektivna odločitev. Naslednja odločitev bo seveda tudi odločitev organov. Do trenutka, ko bo odločitev padla, bom delala to, za kar sem se zavezala stranki. Če pa bo odločitev v prihodnosti drugačna, jo bom spoštovala. "

Izvršilni odbor stranke na njeno željo že pred parlamentarnimi počitnicami

"Sestanek o tem naj bi se zgodil avgusta, vmes pa bomo zagotovo sklicali izvršilni odbor stranke, ki je manj številčen in bomo o tem na moj sklic razpravljali že pred parlamentarnimi počitnicami. Takrat bo verjetno stališče izvršilnega odbora že pokazalo smer, o kateri predstavniki razmišljajo. Seveda pa bomo svet stranke sklicali takoj, ko bo mogoče,"je pojasnila.

"Še enkrat poudarjam, da če bo prevladala odločitev, da je preveč ideoloških tem in da ne moremo vztrajati v tej koaliciji, bomo o tem zagotovo razpravljali na svetu stranke. Odločitev bom potem prepustila tistim, ki v organih stranke sodelujejo," je zatrdila.