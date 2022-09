Če bo izvoljen, kakšen predsednik bo Janez Cigler Kralj?

Še mesec dni in v super volilnem letu bomo šli že na druge volitve, tokrat za predsednika države. Kandidati imajo še do srede čas, da oddajo uradne kandidature, nekateri so to že storili, tudi Janez Cigler Kralj, kandidat Nove Slovenije. "Na voljo sem vam," pravi in to zato, da bo med kandidati zastopal krščansko-demokratske vrednote. Kaj natanko pravi o pravici do splava, katerih prireditev bi se udeleževal? Vse to in še več v prvem v nizu predvolilnih intervjujev za 24ur in 24ur.com.

Janez Cigler Kralj je v predsedniško tekmo vstopil presenetljivo, potem ko je stranka celo poletje čakala na odločitev Ljudmile Novak, ali bo spet kandidirala za predsednico. Je pa kandidatura Ciglerja Kralja po besedah predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina tudi odgovor na to, da se Anže Logar v predsedniški tekmi odmika od svojega SDS-a v sredino ali celo v levo. Daljši pogovor z Janezom Ciglerjem Kraljem si lahko preberete jutri na 24ur.com. "Dobili smo ogromno nagovora, naj vendarle gremo s svojim kandidatom, kajti začutili so nek vakuum, manko vrednot, morda krščansko-demokratskih, ki jih noben kandidat oziroma kandidatka do takrat ni zapolnil," pojasnjuje Cigler Kralj. In če se je Ljudmila Novak pred leti politično razšla z Janezom Janšo, Cigler Kralj poudarja, da ga ni sram, da je bil del zadnje, Janševe vlade: "Midva sva imela med to izkušnjo vlade korekten odnos, mislim, da smo drug drugemu dali priložnost, da smo v težkih časih pokazali, kaj zmoremo." Zatrjuje, da sprejema ustavni in zakonski konsenz pri odnosu do splava, ne podpira pa posvojitev otrok istospolnih. Pravi tudi, da bi se kot predsednik države udeležil Pohoda za življenje in Parade ponosa: "Če bi bil povabljen, bi se verjetno moral, saj bi bil tudi predsednik tistih, ki prirejajo ali pridejo na Parado ponosa." icon-expand Janez Cigler Kralj FOTO: Bobo Dodaja pa tudi: "Sam kot nosilec svojih vrednot, se verjetno ne bi želel udeležiti, ampak kot predsednik bi verjetno želel dati vsakemu državljanu ali državljanki občutek, da sem njihov predsednik." Kar da je izjemno dobro uspevalo aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju, s katerim pa očitno ne bi odstopal pri uporabi družbenih omrežij, kjer nagovarja tudi mlade volivce. Celotni intervju s kandidatom, ki mu prva merjenja po vstopu v predsedniško tekmo sicer veliko možnosti za uspeh ne pripisujejo, pa jutri na spletni strani 24ur.com.