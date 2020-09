'Če bo kazen za najstnico, mora biti tudi za vse, ki so bili na prireditvi OKS'

Bandelli je svoje mnenje v oddaji 24UR ZVEČER soočil z notranjim ministrom Alešem Hojsom. Ta je sicer policiji kmalu po dogodku čestital za ravnanje. "Mislim, da so policisti ravnali po pravilih, pa tudi, da za mladoletnico ni bila potrebna takšna reakcija, kjer jo dva policista vkleneta. Policisti so strokovni, in to bi lahko rešili na drugačen način," pa o tem meni Bandelli.

"Treba je povedati, da policisti v trenutku, ko so se soočili z gospodično, niso vedeli, da je mladoletna, saj se ni želela identificirati. Kot so mi povedali, tudi ni želela na miren način zapustiti avtobusa. Ne predstavljam si, da bi policista zgolj na podlagi videza lahko ugotovila, da je mladoletna. V trenutku, ko sta to izvedela, ko je to povedala njena mama, ki je prišla na kraj dogodka, pa sta jo odklenila," je na to dejal Hojs.

Najstnica tudi pravi, da med postopkom ni mogla dihati. Hojs je dejal, da glede tega ne pozna podrobnosti, da pa glede na vse, kar je bilo objavljenega, nič ne kaže, da bi bila deležna takšnih pritiskov.

A Bandelli vztraja: "Kakršno koli dejanje, ki ga je naredila, je treba razumeti tudi v kontekstu tega, da je najstnica, policisti pa bi kot profesionalci lahko pristopili drugače, čeprav verjamem, da so naredili vse po pravilih."