Golob in Pirc Musarjeva pozivata k solidarnosti, medsebojni pomoči in podpori

Današnji dan so razglasili za dan solidarnosti in dela prost dan zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, je spomnil Golob. Odločitev je sledila pozivom državljank in državljanov, ki so v dodatnem prostem dnevu videli priložnost za čiščenje in pospravljanje po nedavni vodni ujmi in možnost, da priskočijo na pomoč soljudem in skupnosti, je dodal.

Pomoč ima več obrazov in je po njegovih besedah dobrodošla na več načinov - naj bo s prostovoljnim delom na terenu in v centrih za zbiranje pomoči ali pa z donacijami humanitarnim organizacijam. "Danes ali v naslednjih tednih in mesecih," je navedel Golob.