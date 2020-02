'Če bo treba, bomo sprostili tudi blagovne rezerve'

Minister za zdravje Aleš Šabeder je po sestanku ministrov v Rimu o ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa povedal, da je Slovenija pripravljena in da trditve zdravniške zbornice o pomanjkanju opreme in navodil ne držijo. Minister je napovedal še, da bo v četrtek na vladi predlagal sklep, da se po potrebi sprostijo blagovne rezerve, predvsem zaščitna oprema.

Medtem ko so institucije v sosednjih državah – Italiji, Avstriji in na Hrvaškem, že potrdile primere okužb s koronavirusom, v Sloveniji še ni uradno potrjenega primera. Je pa minister za zdravje v pogovoru za oddajo 24UR ZVEČER povedal, da je le še vprašanje dni, ko se bo tudi v Sloveniji pojavil primer. Ob tem je dodal, da ministrstvo izvaja ukrepe in priprave na izbruh koronavirusa. "Verjamem, da ljudi skrbi, veliko je še neznank pri samem virusu, vendar zagotovo ni razlogov za paniko. Zadeve so pod kontrolo in verjamem, da jih bomo v nadaljevanju obvladovali," je zagotovil minister.

Minister za zdravje Aleš Šabeder zagotavlja, da so razmere pod nadzorom in da panika ni potrebna. FOTO: 24UR ZVEČER

Šabeder je tudi dejal, da so vodstva bolnišnic in ministrstvo govorili, da bodo bolnišnice oziroma vsi javni izvajalci skupaj sodelovali ob izbruhu koronavirusa ter uporabili vse kapacitete, ki bodo na razpolago. Glede zapiranja meje in uvajanja karanten pa je dejal, da v tem trenutku ni potrebno kakršnokoli zapiranje meje. "Kar zadeva karanteno, imamo v primeru izbruha virusa tudi zakonske podlage za uvedbo karanten. Upam, da ne bodo nastale takšne okoliščine, kot so v Italiji, kjer so v karanteni vsa mesta. Na razpolago imamo tako zdravstvene zavode kot karanteno v domačem okolju." "Zdravniška zbornica izkorišča razmere za volitve" Šabeder se je dotaknil tudi pritožb zdravnikov, da nismo pripravljeni na izbruh virusa. Kot je dejal, so prva navodila poslali že 29. januarja, temu so sledila tudi dopolnila. Opravljen je bil tudi sestanek z vodstvi bolnišnic. "Kar zadeva pomanjkanje opreme, bomo v četrtek na vladi predlagali sklep, da se v primeru potreb sprostijo tudi državne rezerve," je povedal in dodal, da ga čudijo trditve zdravniške zbornice o pomanjkanju opreme ter navodil. "Žal mi je, da zbornica izkorišča trenutne razmere za volitve v zbornico." Sprostitev blagovnih rezerv po potrebi

Koprski župan Aleš Bržan pa medtem trdi, da bi lahko ob zaostrovanju razmere hitro zmanjkalo opreme. FOTO: 24UR ZVEČER