Če bo primanjkovalo opreme, bo o delitvi odločala delovna skupina

Kot je dejal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, "gre za to, če bomo mi delili opremo in bo te opreme zmanjkovalo, bo ta komisija tista, ki bo določala prioritete." V omenjeni skupini so predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje, Zavoda RS za blagovne rezerve ter ministrstev za gospodarstvo, zdravje in šolstvo. "Možno pa je tudi razširiti to skupino," je dejal Šestan.

Regijski in občinski štabi civilne zaščite medtem spremljajo razmere v regijah oziroma po občinah in nadaljujejo izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Pomagajo predvsem pri nadzoru in pozivanju občanov k spoštovanju preventivnih ukrepov.

Kot še izhaja iz današnjega dnevnega informativnega biltena Centra za obveščanje RS, štabi civilne zaščite pozorno spremljajo situacijo v domovih za starejše občane, socialnovarstvenih zavodih, bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Sodelujejo pri iskanju rešitev in lokacij za vzpostavitev dodatnih rdečih con, pridobivanju ustreznega kadra za pomoč v ustanovah, kjer število okuženih še vedno narašča, ter iskanju namestitvenih zmogljivosti za zdravstvene delavce.