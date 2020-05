Če bo sodišče ugodilo predlogu razrešenega direktorja NPU, novega šefa še ne bodo mogli imenovati.

V tem primeru se namreč zadrži postopek imenovanja, dokler se spor na upravnem sodišču ne razreši. Tako Igor Lamberger ne bi mogel postati novi šef Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), kot so si zamislili Anton Travner in vladajoča politika. Če pa Darko Muženič uspe še s tožbo, pa do zamenjave na vrhu NPU sploh ne bi prišlo.

Naše informacije je potrdil tudi odvetnik Darka MuženičaUroš Leben iz ljubljanske odvetniške pisarne LMR , ki pravi, da se člen, po katerem je bil razrešen direktor NPU, ne more uporabiti za njegovo razrešitev. "NPU ni organ v sestavi ministrstva, ampak je samostojna organizacijska enota znotraj policije. In je podrejen Upravi kriminalistične policije in njenemu direktorju. Šele nato generalnemu direktorju policije. In NPU je tudi po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji, opredeljen kot avtonomen organ, zato razrešitev direktorja ne more potekati brez krivdnega razloga, tako kot to velja za določene funkcionarje oziroma politične uradnike," razlaga odvetnik.

Poleg tožbe na sodišče in predloga za izdajo začasne odredbe, o kateri mora sodišče odločiti zelo hitro, pa so vložili še pritožbo na Ministrstvo za notranje zadeve. Če se izkaže, da je bila razrešitev nezakonita, to pomeni, da je bila posledično nezakonita tudi premestitev na drugo delovno mesto. "Če na sodišču uspemo s predlogom za začasno zadržanje odločbe o razrešitvi, bi to pomenilo, da se postopek imenovanja novega direktorja NPU zadrži, do odločitve Upravnega sodišča," potrdi odvetnik Leben.