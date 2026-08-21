Če bo Stevanović odpotoval v Moskvo, bo to res zasebni obisk?

Le nekaj dni po izvolitvi za prvega med poslanci, Zoran Stevanović z napovedjo: "V kratkem načrtujem, da bom obiskal Moskvo." Uradnega vabila sicer zaenkrat še nima ampak kot pravi sam, ga pričakuje.

Z napovedjo pa je stopil v navzkrižje z vladno politiko. Zunanja politika vlade Janeza Janše v primeru vojne v Ukrajini je namreč jasna: podpora Ukrajini in obsodba Rusije. Kar je premier storil že v prejšnjem mandatu, ko je skupaj s poljskim in češkim premierjem kot prvi tuji državnik obiskal napadeno državo.

Pa tudi tokrat ni nič drugače. "Vztrajajte. Naj Ukrajina ostane zmagovalna. Naj prevlada pravičen mir. Ampak moramo vedeti, da mora biti za pravičen mir kaznovano zlo. Ker se nekaznovano zlo vedno vrne. Hvala. Slava Ukrajini," je dejal 15. julija.

A za kakšne obisk bi sploh šlo? SDS-ov Franc Breznik namreč morebiten "obisk v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev".

"Jaz zelo težko v tem trenutku izvajam zaseben obisk. Pravzaprav sem predsednik državnega zbora 24 ur na dan, to sem sprejel, s tem se sprijaznil. In ne ločim svojega življenja kot zasebnega od funkcije predsednika državnega zbora," je dejal Stevanović.