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Če bo Stevanović odpotoval v Moskvo, bo to res zasebni obisk?

Ljubljana, 21. 08. 2026 08.32 pred 1 uro 2 min branja 48

Avtor:
Rene Markič
Zoran Stevanović

Zoran Stevanović sicer že vse od začetka svojega mandata napoveduje obisk Moskve. Čeprav uradnega vabila zaenkrat še nima, pa bi ta poteza bila v nasprotju z usmeritvami slovenske zunanje politike in politike vlade Janeza Janše. Ob tem pa se zastavlja še ena dilema. Bi bil obisk Rusije zaseben, kot trdi SDS-ov Franc Breznik, ali je obisk tujine, kadar potuje kot predsednik državnega zbora, sploh lahko zaseben?

Le nekaj dni po izvolitvi za prvega med poslanci, Zoran Stevanović z napovedjo: "V kratkem načrtujem, da bom obiskal Moskvo." Uradnega vabila sicer zaenkrat še nima ampak kot pravi sam, ga pričakuje.

Z napovedjo pa je stopil v navzkrižje z vladno politiko. Zunanja politika vlade Janeza Janše v primeru vojne v Ukrajini je namreč jasna: podpora Ukrajini in obsodba Rusije. Kar je premier storil že v prejšnjem mandatu, ko je skupaj s poljskim in češkim premierjem kot prvi tuji državnik obiskal napadeno državo.

Pa tudi tokrat ni nič drugače. "Vztrajajte. Naj Ukrajina ostane zmagovalna. Naj prevlada pravičen mir. Ampak moramo vedeti, da mora biti za pravičen mir kaznovano zlo. Ker se nekaznovano zlo vedno vrne. Hvala. Slava Ukrajini," je dejal 15. julija.

A za kakšne obisk bi sploh šlo? SDS-ov Franc Breznik namreč morebiten "obisk v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev".

"Jaz zelo težko v tem trenutku izvajam zaseben obisk. Pravzaprav sem predsednik državnega zbora 24 ur na dan, to sem sprejel, s tem se sprijaznil. In ne ločim svojega življenja kot zasebnega od funkcije predsednika državnega zbora," je dejal Stevanović.

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"Vemo, da je Rusija agresor. Če bo ta obisk pripomogel k hitrejšemu miru v Ukrajini, bi ga še celo podprl. Ampak v to močno dvomim," je medtem poudaril Janez Žakelj, vodja poslanske skupine NSi, SLS, Fokus.

Podobno kot Žakelj sicer tudi Breznik - da od obiska predstavnika posamezne slovenske opozicijske stranke ni realno pričakovati strateškega premika v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Na pomisleke, da bi odločitev lahko povzročila nezadovoljstvo premierja, pa je Stevanović še dejal, da "v nobeni korelaciji ne odgovorja predsedniku vlade".

Da je stopil v stik z ruskim kolegom, so sicer potrdili tudi v Rusiji.

zoran stevanović moskva obisk

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KOMENTARJI48

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Jak Tobim
21. 08. 2026 09.26
gromozanska razlika je, dejansko ne razumem način razmišljanja tistih, ki komentirajo pred mano, če predsednik parlamenta uradno in na očeh javnosti kontaktira rusko stran, kot pa je v primeru predsednice države, ki tajno in preko več milijonskih poslovnih vezi, povezavo z rusijo tajiš in jo skrivaš preko brezšetvilnih fiktivnih podjetij z naslovi v davčnih oazah . predsednik ne taji, da prejme plačo, ki je visoka, medtem ko predsednica prejme visoko plačo in hkrati razpolaga z več deset ali celo sto milijonskim premoženjem za katerega živa duša ne ve kako je prišla do njega, razen da je povezano z rusijo.
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+2
3 1
anze89
21. 08. 2026 09.26
Absolutno vsi politiki so namazani z vsemi žavbami. Politika je hinavska igra, in tudi če Stevanović planira obisk Moskve to ne predstavlja nekaj posebnega. Zame je bolj sporno, da je vsaj zaenkrat Stevanović popoln no-name na mednarodni sceni, in da večina slovenske javnosti nima ravno neke pro-ruske drže. Drugače splošno gledano pa je tako, Naša Slovenija je mala država, ki nima velikega vpliva in veljave v svetu, razen v športu in turizmu. Koga brigajo naša mnenja o raznoraznih tujih vojnah in konfliktih. S tem hočem povedat, da ideja ki jo reklamira Stevanović, da je smiselno ne samo Ukrajincem dobrikat, kot je to počel Janša, ampak tudi odpret dialoge z Rusi. Treba je računat, da nekoč bo te vojne konec, in da bo in ena stran in druga stran imela "črni spisek" držav. Dobro je, da nismo niti na enem. Treba je vsem enako "lezti v rit". Tudi trenutno vodstvo ZDA dela enako, ravnajo preračunljivo in koristoljubno. Zdaj ko pogodbeno dobijo ukrajinske surovine (rude), na veliko podpirajo masovno proizvodnjo dronov v Ukrajini. Do nedavno so pa še lobirali z Rusi, Ukrajince pa celo nekako demantirali.
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+2
2 0
Sir Oliver
21. 08. 2026 09.26
Stevanoviću, ostani tam pri Rusih.
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-1
1 2
kovanec
21. 08. 2026 09.26
Janša zagovarja Ukrajino, Stevo bi šel na privat obisk v Moskvo, Musarjevo se obtožuje za vohunko........Skratka ustvarila se je ena velika mineštra z namenom, da ljudje ne vedo kaj se v resnici dogaja saj so le na ta način brez moči.
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+0
1 1
Jon Bacek
21. 08. 2026 09.25
Trenutna vlada je nastala izključno zaradi nesposobnosti Golobove vlade. Pri sestavljanju vlade Svoboda ni imela nobenega programa, razen floskul. V pogajanju za sestavo vlade so govorili o razdelitvi ministrskih mest in nič o programu. Naknadno je Svoboda preko ChatGPT, sestavila program vlade na parih straneh na nivoju OŠ brez prave vsebine, le bedasto nakladanje. Podcenjevalni odnos glavnega psiho narcisa Svobode je odgnal morebitne koalicijske partnerja stran. Zdaj Svoboda s skrajno Levico in vsemi podkupljenimi mediji in političnimi NVO-ji (Nika Kolač, Jenull , Muki, .....) pritiskajo na najšibkejši člen vlade, to je stranko Resnica. Ne se dati! Umirjene živce ob napadih podivjanih političark! Zdrži Resnica še 2 meseca, nato naženite Mijovića in začnite reševati zavoženo situacijo, ki jo je pustila prejšnja Holobova vlada!
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+1
1 0
natmat
21. 08. 2026 09.23
Sedaj zanestljivo vemo da je ruski vohun...iz neuradnih virov...preverjeno pri Mahniču....
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+2
2 0
Jon Bacek
21. 08. 2026 09.27
To si že prej vedel, ker ti je to povedal vazelinar Šaubi !
Odgovori
0 0
alien number 9
21. 08. 2026 09.23
čim prej naj gre in tam ostane za vedno
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+3
4 1
Voly
21. 08. 2026 09.23
Ja, seveda, kot je bil obisk Janše v Izraelu oseben. Ko politik potuje v tujo državo in se sestane z drugimi politiki, to ne more biti osebno. Še najmanj, če si predsednik parlamenta. Najbolj smešno pa bo, ko bo Janša zamižal na obe očesi, čeprav je prijatelj Ukrajine. Samo zato, ker se boji, da bi se Stevanović obrnil in bi izgubil oblast. Na čelu države imamo povsem nenačelne preračunljivce, ki jim je le do oblasti in denarja!
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+2
2 0
jank
21. 08. 2026 09.18
Stevanovića bi morali prvega varnostno preveriti. Njegova proputinovska naravnanost je zelo interesantna za osameljeno rusko oblast in seveda tudi za njihove obveščevalne službe. Rusi v zameno za politično in obveščevalno sodelovanje tudi finančno krepko podpirajo skrajneže povsod po Evropi, AfD, Le Penove, avstrijske svobodnjake, Orbanov Fidesz, španski VOX... in morda že tudi Stevanovića.
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+5
9 4
abmam
21. 08. 2026 09.20
Ja, in?
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-1
1 2
Jon Bacek
21. 08. 2026 09.29
Zakaj pa ne bi prvo preverili Alenko, ki je ukradla 2,5milijona € iz 2TDK? To je povedala takrat prva oseba za Robijem, Vesna Vuković iz neodvisnega medija Cenzurirano !
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0 0
Finfer
21. 08. 2026 09.16
Grabi 7500 eurov na mesec in mlati prazno slamo in nič še on in stranka niso naredili kar so obljubljali pred volitvami sedaj se samo afnajo po državnem zboru !!
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+5
9 4
Ponent
21. 08. 2026 09.18
Urška je boljše delala?
Odgovori
+4
7 3
jank
21. 08. 2026 09.21
Ne primerja fička Stevota in Ferrarija Urško.
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+2
3 1
Finfer
21. 08. 2026 09.25
klakočarka-naočarka je bila še večja sramota !!
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+1
1 0
kovanec
21. 08. 2026 09.31
Ponent, ni! Povej ali ta dela dobro to je aktualno vprašanje? Ko so se borili za oblast so marsikaj obljubljali. Sedaj pa odgovarjajo z vprašanji na prejšnjo vlado. Prav, prejšnja vlada je delala slabo, naj sedanja dokaže, da je boljša, ampak zakonito.
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-1
0 1
Jon Bacek
21. 08. 2026 09.32
Podivjana Urška ni redno jemala tablet, zato je imela izpade. Sramoto je delala svoji stranki, zato so ji dali kandidaturo v neizvoljivi mandat. V domačem kraju Sevnica tudi ni upala kandidirati, ker je ne bi izvolili. Podobno tudi pri prvi politični policistki Tamari Vonta, ki se ne upa kandidirati v Krškem, kjer bi prejela le glasove Kerinovega Grma!
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+1
1 0
Ponent
21. 08. 2026 09.14
Dobro se ve od vsega začetka, da je treba stvari reševat na ruski strani, ampak seveda enim bolj paše Ukrajino zagovarjat pa fajn služit, malo si plačilne liste poglejte kdo jo ima, za kaj delate, kolko vam lepo pobere Eu, Ukrajina, Zda... pametno zelo
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-1
4 5
Dragica Cegler
21. 08. 2026 09.12
Pinokio A musarca pa ne krši?,Ona lahko ker je leva.Samo deklarativno je leva ,u bistvu je pa skrajno desna se bolj kot Janša U bistvu nas uči kako biti humanitaren,ona pa tajkunka živi na visoki nogi.Kot pernati.
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-7
1 8
Dragica Cegler
21. 08. 2026 09.09
R210 A Musarca pa Musar tudi uporabljata zasebni potni list ?
Odgovori
-6
1 7
abmam
21. 08. 2026 09.06
Bravo g.Zoran Stevanovič!
Odgovori
-11
4 15
Perrun
21. 08. 2026 09.04
Nehite. On je predstavnik države, in ta obisk je sramota. In da ne bo pomote, za predsednika DZ ga je postavil SDS.
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+10
14 4
bobiv
21. 08. 2026 09.04
Naj gre in tam ostane! Pa naj gre na svoje stroške!
Odgovori
+9
12 3
bohinj je zakon
21. 08. 2026 09.01
Če bi šel rad...naj gre. Putin čaka.
Odgovori
+0
4 4
BauBau1
21. 08. 2026 09.01
Naj gre in naj tam ostane, da imamo mir.
Odgovori
+10
13 3
BojoJojoSlo
21. 08. 2026 09.00
Naj se preseli v Moskvo in da mir v Sloveniji... komaj ga lahko še gledamo...
Odgovori
+10
13 3
Posteni
21. 08. 2026 08.59
Kak privatni obisk ?? Sej ni tajnica
Odgovori
+6
8 2
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