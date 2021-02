'Če bo volja in bo ustavno sodišče to dovolilo, bo transportno letalo že v kratkem v hiši'

Leto 2021 bo za vojsko naporno leto, napovedujeta načelnik Generalštaba Robert Glavašin poveljnik sil Miha Škerbinc. Pravita, da so še vedno daleč največji problem kadri. Z nekaj spremembami služenja vojaškega roka upajo, da bo letos zares manj odhodov in več prihodov vojakov.

In kako je nanje vplivala epidemija?"Ne pričakujem opaznega padca psihofizične pripravljenosti v vojski, saj se ne glede na pogoje epidemije neprestano prilagajamo situaciji,"odgovarja Škerbinc.

Od individualne telovadbe do zadolžitev, ki kljub epidemiji, ostajajo. Vojska bo tako letos izvedla 12 večjih vaj, na katerih bo sodelovalo več kot 2500 vojakov. Od tega bosta dve vaji mednarodno pomembnejši. Še naprej ostajajo tudi na mejah, v pomoč Policiji pri varovanju. Konec leta so podpisali nov sporazum. "Dogovorili smo se, na kakšen način jih lahko logistično podpremo oziroma kako jih lahko podpremo s svojimi brezpilotnimi letalniki in helikopterji Slovenske vojske,"pravi Glavaš.