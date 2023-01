Če bodo občine dvignile cene vrtcev, se bo velik del stroškov prevalil na starše

Župani so izpostavili, da mestne občine niso bile vključene v pogajanja, ki so privedla do dogovora o povišanju plač vzgojiteljicam v vrtcih, kot ustanoviteljice vrtcev pa nosijo finančne posledice tega dogovora. "Dejstvo je, da mestne občine nimajo sredstev za pokritje višjih stroškov dela v vrtcih. Dejstvo je tudi, da strošek dela predstavlja glavnino cene programov vrtcev. Obseg dodatnih stroškov v posameznih mestnih občinah dosega tudi večmilijonske zneske," so ob tem zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Če država ne bo pokrila tega finančnega bremena iz državnih sredstev, bodo mestne občine primorane v dvig cene vrtcev, s čimer se bo velik del stroškov prevalil na starše, so napovedali. Hkrati so opozorili, da bi to pomenilo dodatni inflacijski pritisk, dvig cene vrtcev pa bi obenem veliko družinam izničil učinek nedavnega povišanja minimalne plače.

Enak poziv sicer velja tudi za vse druge primere, ko se bo vlada brez vključenosti mestnih občin, vendar s finančnimi posledicami zanje dogovorila za višje plače posameznih skupin javnih uslužbencev, so še dodali v sporočilu.