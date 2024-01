Če bodo pogoji na kmetiji izpolnjeni, bodo rejcu vrnili odvzete živali

V ponovnem postopku odločanja so ugotovili, da stranka nima zagotovljenih ustreznih mest za govedo, nastanjeno zunaj objektov, ki bi omogočala zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, da mesto za krmljenje in napajanje živali ni urejeno na način, da se prepreči zadrževanje meteorne vode in prekomerno kopičenje iztrebkov živali, da nima zagotovljenega ločenega mesta s suhim in udobnim nastiljem za namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali ter da živalim ni zagotovljen stalen dostop do čiste vode za napajanje oziroma da jim mora biti napajanje omogočeno najmanj dvakrat dnevno.