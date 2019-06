'Če bom odnehal, sem te ljudi na nek način pustil na cedilu'

Pred časom pa so se mu pri tem pridružili tudi šolarji. "Najprej je prišlo nekaj deklic z učiteljicami. Sprva so se zmrdovale: češ, to je brezveze. Potem pa so probale. In na koncu so tukaj ždele po več ur in sestavljale in sestavljale." S skupnimi močmi jim je uspelo izdelati zastave in grbe vseh 28 držav članic Evropske unije. Umetnine so nato na ogled postavili v bližnjem nakupovalnem središču.

Ni pa to edinkrat, da je Habjanič s svojim delom popestril najstarejše slovensko mesto. V začetku letošnjega leta je z napisom, ki opominja na bližajočo se obletnico – letos namreč mineva 1950 let od prve pisne omembe mesta Ptuj – okrasil prazno izložbo prodajalne v mestnem jedru. "Večkrat sem hodil po mestu in prava žalost je bila (in ponekod še je) gledati te prazne izložbe nekdanjih, propadlih trgovin in podjetij. V njih ni blo nič, razen prahu in tu pa tam morda kakšne 'crkjene' muhe. Zato sem šel do lastnikov in jih vprašal, če bi mi dovolili noter postaviti eno to mojo 'tablo'. In so mi."

Vsega je 'kriva' Anja

A kako je sploh začel zbirati zamaške, ga povprašam. "Bilo je to leta 2011. Takrat so pri nama z ženo živeli nečak s soprogo in njuna hči Anja. Otroci so v vrtcu za dober namen pomagali zbirati zamaške in mala Anja je to takrat vzela zelo zelo resno. Zbirali smo doma, a to je šlo prepočasi in bilo jih je premalo. Takrat sem bil že v pokoju in sem se domislil, da bi na zabojnike za zbiranje odpadne embalaže po mestu namestil posode za zamaške. Sam sem jih izdelal, jih obesil in zraven pripisal za kaj gre. Spomnim se, kako sva z Anjo – komaj je poganjala tisto kolo s pomožnimi kolesci – nato hitela od ene do druge posode in jih pobirala."

A tudi to je bilo za nadebudno Anjo premalo, zato se je Habjanič obrnil še na druge vrtce, osnovne in srednje šole, gostinske lokale, trgovine ... In zbiranje, kot ga dandanes poznajo na Ptuju in v okolici, se je začelo. Prvo leto je zbral 'le' 200 kilogramov, a takrat je, kot pravi, še "tipal teren". "Drugo leto jih je bilo že enkrat več – 400 kilogramov, tretje leto pa je 'eksplodiralo' – zbral sem šest ton." Mala Anja je medtem zrasla v mlado gospodično in ga 'pustila na cedilu'. "Še danes pa ji povem, da je za vse to 'kriva' ona. Zdaj na srečo razume, da v pozitivnem smislu, ko pa sem ji prvič to rekel, se je ustrašila, da je naredila kaj narobe," z nasmeškom in nalezljivo pozitivno energijo razlaga 69-letnik.