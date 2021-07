'Če bomo zbrali dovolj denarja, bomo z gradnjo koče končali naslednje leto'

Frischaufov dom na Okrešlju, ki je novembra 2019 zgorel zaradi napake na električni napeljavi, so na novo začeli graditi lansko jesen. Ker je bila letošnja zima radodarna s snegom, delavci malce zaostajajo z delom. Načrtovali so, da bo koča pod streho konec junija, zdaj vse kaže na začetek avgusta. V teh dneh na Okrešlju pričakujejo Slovensko vojsko, ki jim bo s helikopterjem pripeljala material za postavitev lesenega dela novega doma. Za zasilno oskrbo planincev pa je že odprta začasna brunarica.

Koča je trenutno zgrajena do prve gradbene faze, to sta zidani del pritličja in plošča nad servisnim delom, nam je pojasnil predsednik Planinskega društva (PD) Celje Matica Brane Povše. Gradnja malce zaostaja, pa ne zaradi covidnega obdobja, ampak zaradi zime, ki je letos pokazala zobe. Sneg se je namreč obdržal mesec dlje kot ponavadi.

icon-expand Na Okrešlju vgrajujejo cisterne za čistilno napravo. FOTO: Brane Povše

Veliko težavo predstavlja tudi lokacija koče, ki je na skoraj 1400 metrih. Do nje je iz Logarske doline uro hoda. Tako je večino materiala za gradnjo treba prepeljati s helikopterjem, tega pa je trenutno tudi zelo težko dobiti. "Lažje stvari še lahko pripeljemo s tovorno žičnico, za večje pa je nujen helikopter. Delovne stroje smo morali razstaviti, da jih je bilo sploh možno pripeljati na delovišče, pri betoniranju plošč pa smo imeli težave z vodo in še bi lahko našteval," je težave med gradnjo izpostavil Povše.

Prihodnji teden začenjajo s postavitvijo lesenega dela novega doma Na Okrešlju sicer trenutno urejajo okolico nove koče (vgradnja cistern čistilne naprave, peskolovov za meteorno vodo, načrtovanje in priprava terena za odlaganje tovorov). "Za prihodnji teden pa imamo obljubljene prevoze s helikopterjem Slovenske vojske, tako da pričnemo s postavitvijo lesenega dela doma," si obeta Povše. V PD Celje Matica so sprva načrtovali, da bo dom pod streho do konca junija, zdaj računajo, da jim bo to uspelo do začetka avgusta. "Urejanja okolice smo se lotili v lastni režiji s prostovoljnim delom članov društva, montaža lesenega dela pa je prezahtevna, zato jo bomo prepustili strokovnjakom," je dejal Povše.

icon-expand Zasilna, začasna brunarica na Okrešlju, kjer se planinci lahko okrepčajo, obratuje od 1. maja. FOTO: Brane Povše

Društvo do zdaj zbralo polovico denarja Prvotna ocena stroška izgradnje doma je bila okoli 1,1 milijona evrov. Ker gradijo v obdobju, ko se cene gradbenih materialov močno dražijo, je trenutna ocena stroška za 20 odstotkov višja, nam je pojasnil strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije (PZS) Dušan Prašnikar: "Kar pomeni, da finančna konstrukcija naložbe še ni zaključena." Planinsko društvo Celje Matica je prosilo za pomoč tudi PZS, ki mu je namenila 110.500 evrov. "Prispevke po en evro smo zbirali v okviru članarin PZS 2019 in 2020 ter iz določenih ostalih internih sredstev PZS," je povedal Prašnikar. Poleg tega je društvo uspešno kandidiralo na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in pridobilo 200.000 evrov nepovratnih sredstev za obnovo doma, o čemer smo že poročali.

Po besedah Povšeta so v društvu do zdaj zbrali polovico denarja za izgradnjo nove koče. Ostalo še zbirajo in se trudijo na vse načine. "Če nam bo uspelo zbrati dovolj denarja, računamo, da bomo z gradnjo končali naslednje leto," je izračunal Povše. Nova koča bo približno tako velika kot stara in je sodobno zasnovana. Ležišč bo okoli 50, v restavraciji pa bo prostora za 70 ljudi. "Nudila pa bo večje udobje kot stara, saj bodo v njej sanitarije s tuši, sobe bodo ogrevane," je zagotovil Povše.

icon-expand Gradnjo je letos upočasnil sneg, ki se je obdržal mesec dlje kot po navadi. FOTO: Brane Povše

Za planince poskrbljeno v nadomestni brunarici Za zasilno okrepčilo planincev so že lani postavili začasno brunarico. Letos je oskrbovana že od 1. maja. V njej se ne da prenočiti, saj komaj zadostuje za delavce, ki gradijo novi dom. "Možno je dobiti osvežilne pijače, čaj in kavo," je zagotovil Povše. Koča leži ob slovenski planinski transverzali V poletnem času jo obiskujejo tako planinci in alpinisti kot tudi turisti. Med njimi je precej tujcev. Pozimi pride tudi veliko turnih smučarjev, je povedal Povše. Dom na Okrešlju je sicer eden od zgodnejših planinskih domov v Kamniško-Savinjskih Alpah in je pomembno prispeval k razvoju planinske dejavnosti na tem območju. Koča ima pomembno planinsko vlogo tudi danes, saj je vmesna postaja pri osvajanju Kamniško-Savinjskih vrhov (Planjava, Brana, Turska gora, Skuta, Rinka, Mrzla gora) in prehod na kamniško ter jezersko stran. "Hkrati je pomembna izletniška točka za obiskovalce Logarske doline in Solčavskega, saj je iz doline po nezahtevni poti dosegljiv v eni uri hoje. Dom je bil zelo priljubljen tudi za različne vrste usposabljanj na področju planinstva in alpinizma," je pojasnil Dušan Prašnikar, zakaj je prenova doma pomembna za planinsko dejavnost in zakaj jo tudi na PZS že težko pričakujejo.

icon-expand Pomoč Slovenske vojske pri gradnji doma. FOTO: Andraž Purg

Spomnimo Frischaufov dom na Okrešlju je zaradi napake na električni napeljavi zgorel novembra lani. Vsi osrednji objekti koče so pogoreli in ostali brez ostrešja. Stavbno pohištvo in notranjost so bili popolnoma uničeni. Nekaj pomožnih objektov v okolici koče je ostalo nedotaknjenih, med drugim zimska soba. "Z dvema besedama … katastrofalno in žalostno. Praktično ni ostalo nič drugega kot nekaj zidov, ki še stojijo pokonci. Vse je v celoti uničeno," je takrat povedal Brane Povše.