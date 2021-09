Če boste na cesti vpili na poslanca, vam grozi do 1000 evrov kazni

Kot lahko preberemo na uradnih vladnih straneh, "vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki jih je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in s katerimi se sledi tudi pripombam Zakonodajno-pravne službe državnega zbora" .

Z globo od 500 do 1000 evrov se kaznuje, kdor se prepira z uradno osebo pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali z najvišjimi predstavniki države, poslancem, članom državnega sveta, članom vlade, sodnikom ustavnega ali vrhovnega sodišča ali njegovim bližnjim, vpije nanj ali se nedostojno vede do njega.

Med drugim se tako določa kvalificirana oblika prekrška nedostojnega vedenja, če je takšno ravnanje usmerjeno tudi zoper uradno osebo v zvezi z uradnim poslovanjem in zoper najvišje predstavnike oblasti Republike Slovenije ali njegovega bližnjega. "Glede na intenziviranje groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države v zadnjem času se bodo taki primeri nedostojnega vedenja lahko prekrškovno procesirali, če bodo takšna ravnanja osebno zaznale pooblaščene uradne osebe na kraju kršitve," so zapisali na vladi.

To v praksi pomeni, da "se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje, kdor se prepira z uradno osebo pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali z najvišjimi predstavniki države, poslancem, članom državnega sveta, članom vlade, sodnikom ustavnega ali vrhovnega sodišča ali z njegovim bližnjim, vpije nanj ali se nedostojno vede do njega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve".

Predlagana sprememba ohranja ureditev, po kateri se dovoljenje za zbiranje prispevkov izda nepridobitni pravni osebi, če izkaže, da izpolnjuje pogoje, povezane z uporabo zbranih prispevkov za humanitaren ali splošno koristen namen, še pojasnjujejo na vladi in dodajajo, da se zato, ker vsebina pojma "nepridobitna pravna oseba" na ravni zakona ni definirana, s predlagano spremembo opredelitve pojma "nepridobitna pravna oseba" napotuje na Zakon o nevladnih organizacijah, ki opredeljuje tudi element nepridobitnosti organizacije.