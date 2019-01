Če boste podatke oddali elektronsko, boste dohodnino prejeli 13 dni prej

Glede na to, da bo za Finančno upravo RS (Furs) obdelava podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki bodo oddani preko mobilne ali spletne aplikacije eDavki, enostavnejša in hitrejša od tistih, ki bodo oddani na papirnatih obrazcih, bodo lahko ti zavezanci v primeru priznane posebne olajšave in preplačila dohodnine prejeli vračilo dohodnine 13 dni prej, kot je zakonsko določen rok.

E-oddaja vlog ima po navedbah Fursa tudi druge prednosti. Med njimi so našteli uporabo predizpolnjenega obrazca s podatki iz prejšnjega leta, hitrejše in preprostejše izpolnjevanje, možnost oddaje 24 ur na dan, sedem dni v tednu, brez stroškov poštnine, vpogled v oddano vlogo in sodelovanje v nagradni igri, kjer lahko dobite električni skiro, električno kolo in 25.000 evrov.