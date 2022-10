Zaradi energetske krize je cilj EU zmanjšati porabo plina in elektrike za 10 oz. 15 odstotkov. Da lahko to jesen še nekaj prihranimo npr. pri ogrevanju, gre ta hip predvsem na račun nadpovprečno toplega oktobra. Bi se dalo v blokih s skupnim ogrevanjem še prihraniti? Po Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov, ki velja za večstanovanjske stavbe, težko. Namreč, strošek ogrevanja ni le, koliko sami porabimo za ogrevanje, ampak je del tega tudi strošek glede na ogrevalno površino. In če boste pretiravali in se greli minimalno, boste za to celo plačali.

Ljubljana z okolico se od začetka oktobra že ogreva, potrdijo upravljavci. Nekatere stavbe so sicer priklapljali kasneje. "Je pa tudi nekaj takih stavb, kjer ogrevanje sploh še ni vklopljeno," pove Marko Bevc s SPL. Verjetno bi lahko še bolj varčevali, če bi ogrevanje plačevali le po porabi, kot je bilo predvideno z delilniki, obveznimi od 2011, a je pravilnik Ministrstvo za infrastrukturo leta 2016 spremenilo. Trenutno velja: 50–80 odstotkov stroškov ogrevanja je poraba, 30–50 pa glede na ogrevalno površino. PREBERI ŠE V blokih le 20 stopinj, ogrevanje le čez dan: priskrbite si dodatne vire Kaj to pomeni glede dodatnih prihrankov? "Da bi s tem pravilnikom lahko dosegli dodatne prihranke, ne verjamem," pravi Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Celo več. Ekstremno varčevanje se na nek način kaznuje. "Ravno zaradi tega je bilo uvedeno to, če imaš bistveno manjšo porabo, kot je povprečna v stavbi, lahko plačaš nek pribitek kot kazen, ker se domneva, da izkoriščaš toploto drugih," pojasnjuje. So pa s pravilnikom že veliko privarčevali: denimo ni več razsipnega odpiranja oken sredi zime. A kako bomo glede na energetsko krizo in cilje EU, da zmanjšamo porabo 10–15 odstotkov, letos sploh še lahko privarčevali? Tudi glede na pravilnik? Bomo manj ogrevali? "Upamo, da čim manj, da bodo čim manjši stroški. Bomo videli, kaj bodo zaračunali," pravijo potrošniki. "Dodatne prihranke se po mojem lahko doseže zgolj z nekim dogovorom med etažnimi lastniki in upravnikom, da se zavleče kurilna sezona, mogoče spremeni režim ogrevanje, da se dogovorijo, da bodo temperature malo drugačne," predlaga Udovič. Sicer je pravilnik pošten, ocenjujejo v zbornici za poslovanje z nepremičninami kot upravniki. Bevc še dodaja: "Menimo, da je dober, kakršen je, oziroma je najboljši približek dejanskemu fizikalnemu stanju objektov." Z Ministrstva za infrastrukturo pa odgovarjajo, da je pravilnik ustrezno oblikovan, zato sprememb ne načrtujejo.