'Če človek ve, da bo pridobil veliko korist brez rizika, da bi ga odkrili, bo to pač počel'

Analiza stanja, kje vse imamo težave in zakaj ... koliko je v Sloveniji korupcije, kje, kakšna je, kakšen je boj proti korupciji, kje so problemi, kakšna je zgodovina, kakšna sedanjost, primeri in sistem - nocoj v rubriki 24UR Fokus. Številke, dogajanja, ozadja, očitki ...

Za 24UR Fokus govorijo med drugim tudi Božidar Južnik, vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije, tožilec specializiranega državnega tožilstva Boštjan Valenčič, ki se med drugim ukvarja s primerom bančnikov, ki naj bi za neupravičeno odobrene kredite kreditno nesposobnim osebam pobirali visoke odstotke, nekdanji dolgoletni tožilec Stanislav Pintar, ki se je ukvarjal tudi s takoimenovanimi velikimi tajkunskimi aferami, pa predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec, ki se mu izteka mandat, ki je dvignil toliko prahu in pod katerim so z institucije množično odhajali sodelavci, predsednica društva Transperancy International Slovenia Alma Sedlar ... Novinar Miha Drozg se je pogovarjal tudi s tujci – predstavniki Skupine za boj proti korupciji pri OECD in skupine držav proti korupciji GRECO. Kaj pravijo, kaj so ključni problemi pri nas? Rubrika 24UR Fokusbo na sporedu nocoj v oddaji 24UR.

Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International - Corruption Perception Index (CPI 2019) dosegla 35. mesto z oceno 60 in že od leta 2012 ne beleži napredka na Indeksu zaznave korupcije ter se je pri rezultatu ponovno znašla pod povprečjem EU (povprečna ocena Indeksa držav članic: 64) in OECD (povprečna ocena Indeksa držav članic: 68), opozarja Tranperancy International Slovenia, ki poudarja, da je boj proti korupciji v naši državi že leta in leta v prostem teku in da v Sloveniji še vedno ni ključnih sistemskih premikov, ki bi izboljšali stanje na področju boja proti korupciji in nas približali uspešnejšim državam na področju preprečevanja in pregona korupcije.