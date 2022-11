'Če do torka dogovora ne bo, sledi začetek zaostrovanja sindikalnih aktivnosti'

Glavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije se je v torek popoldne seznanil s potekom pogajanj z vladno stranjo. Po oceni Fidesove pogajalske skupine so pogajanja na mrtvi točki. Če do prihodnjega torka dogovor z vladno stranjo ne bo dosežen, članstvo soglasno pričakuje zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.

Zdravniški sindikati in vlada so v torek nadaljevali pogajanja o plačah, ki jih minister za zdravje Danijel Bešič Loredan želi zaključiti do konca meseca. V decembru namreč pričakuje začetek pogajanj o zdravstvenem stebru v enotnem plačnem sistemu. V sindikatu Fides so bili po srečanju zadržani, v torek popoldne se je sestal glavni stavkovni odbor. Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Fidesu, se je odbor seznanil s potekom pogajanj in rezultati ankete, ki so jo med članstvom sindikata izvedli v zadnjih dneh.

Po oceni Fidesove pogajalske skupine so pogajanja na mrtvi točki, saj je vladna ponudba praktično nespremenjena že zadnji mesec dni, vladna stran pa do sedaj še ni podala resnih približevalnih predlogov v smeri iskanja rešitev za nemoten delovni proces znotraj zdravstvenih timov v javnem zdravstvenem sistemu. Pogajalska skupina sindikata je, tako Fides, na torkovih pogajanjih vladni strani predstavila približevalni predlog, ki je konstruktiven in po njihovi oceni pomeni velik korak k hitri in učinkoviti rešitvi ključnih vprašanj, ki so v tem trenutku odprta in so predmet pogajanj. Kakšen približevalni predlog so predstavili, v Fidesu niso pojasnili. "Glede na to, da gre za reševanje akutnih težav v javnem zdravstvenem sistemu, ki naj bi bil prioriteta vlade, zdravništvo ocenjuje vladni izgovor o omejenih finančnih sredstvih kot nesprejemljiv," so zapisali.

icon-expand Fides FOTO: POP TV

Rezultati ankete, izvedene med članstvom, kažejo na veliko nezadovoljstvo zdravništva nad situacijo, v kateri se trenutno nahajajo. Plačni steber v zdravstvu ostaja pomemben dolgoročen cilj, vendar pa je treba nemudoma poiskati kratkoročne rešitve za trenutna plačna nesorazmerja, brez ustvarjanja novih anomalij znotraj karierne poti zdravnikov in zobozdravnikov, poudarjajo. Anketa daje tudi jasno sporočilo - če do prihodnjega torka dogovor ne bo dosežen, članstvo soglasno pričakuje zaostrovanje sindikalnih aktivnosti, so še zapisali. O podrobnostih vladne ponudbe minister v torek ni želel govoriti. Po neuradnih informacijah pa vlada med drugim ponuja dodatne štiri plačne razrede zdravnikom na začetku karierne poti, med katere sodijo zdravniki brez specializacije po sekundariatu, tisti brez specializacije z licenco, zdravniki sekundariji in specializanti. Najvišje uvrščenim zdravnikom specialistom in zobozdravnikom bi plače zvišali za 12 odstotkov. Vključili so tudi nova delovna mesta, ki jih določa novela zakona o zdravniški službi, na primer zdravnike brez specializacije z osnovno licenco, ki bi začeli v 41. plačnem razredu. Pogajanja o kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike bodo reprezentativni sindikati in predstavniki vlade nadaljevali prihodnji teden.