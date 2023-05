Če društvo ne bo uspešno, Logar 'verjetno' v ustanavljanje stranke

Še dan je do ustanovitve društva Anžeta Logarja, ki bo, kot pravi, "projekt, ki bo prinašal svežino in bo usmerjen v ključne izzive, ki so pred Slovenijo". V upravnem odboru bo poleg njega sedelo več znanih slovenskih politikov in intelektualcev, med njimi nekdanja vodja kabineta kabineta predsednika države Alja Brglez, pravnik doktor Matej Avbelj, ekonomist Igor Masten, zdravnik Rok Ravnikar, kulturnik Mitja Čander, iz vrst SDS-a pa poslanka Eva Irgl, in nekdanja evropska poslanka Romana Jordan.

Zanimivo pa je, da naj bi se projektu pridružil tudi nekdanji minister za izobraževanje Jernej Pikalo, vidni član SD-ja. Za Janeza Ciglerja Kralja iz Nove Slovenije, kjer pravijo, da se Logarjevega projekta ne bojijo, pa je ključno, da se Anže Logar opredeli, ali gre za Janšev projekt ali ne. Na to vprašanje tudi tokrat ni odgovoril, je pa v odgovoru na pozive znova poudaril, da gre za popestritev v slovenskem političnem prostoru.

Ob tem je izpostavil, da si želi z društvom "presekati koncept, ko se opredeli za tega ali onega", saj da bodo pri svojem delu s sodelavci in strokovnjaki odpirali ključne teme. Čeprav jih z upravnim odborom še niso dokončno potrdili, je naštel, da se bo v prihodnjem letu društvo Platforma sodelovanja lotilo predvsem gospodarskega okolja, umetne inteligence, duševnih stisk in vprašanja mladih ter družbenega dogovora.

"Ne ustanavljam stranke, gre za društvo, ki namerava voditi štiri, pet ključnih tem čez leto, nato sektorsko razdeljevati ukrepe in ponuditi strankam, da jih udejanjijo v svojem političnem programu," pa se je nekoliko izogibal vprašanjem, če je po ustanovitvi društva na vrsti ustanovitev stranke.

Nekoliko kasneje pa dodal, da če na političnem parketu zanimanja za društvo ne bo, bo "verjetno" naslednji korak lastna politična stranka.