'Če ga ne bi rešil, bi kot mali preparat krasil mizo nekega poslovneža'

Medvedka Mici že 21 let živi v kletki ob restavraciji na Gorenjskem. Imela je tudi bratca, ki pa se je skotil s srčno napako in je pozneje poginil. " Tako kot njena mama je bila tudi ona skotena v ujetništvu in kot mladiček v naravi sploh ne bi mogla preživeti. Takrat smo želeli, da bi jo vzeli v živalskem vrtu, a je niso hoteli, češ da imajo že svojih medvedov preveč. In tako je ostala pri nas," je za 24ur.com pojasnila Ingrid Žurga.

Žurga meni, da je poziv nevladnikov povsem skregan z logiko. " Ne rečem za druge medvede, ki imajo manjše kletke, ampak za našo to ne bi bilo dobro. Seliti jo pri 22 letih bi bil zanjo zelo velik šok. Navajena je na lastnike, pozna nas po glasu, pride takoj, ko jo pokličemo ... Mislim, da bi bila selitev zanjo hujša, kot če ostane pri nas, kjer ji čisto nič ne manjka. Poleg tega se brez uspavanja to ne da narediti in tudi veterinarji pravijo, da to ni dobro za medveda."

Na njeno selitev ne pristaja. " Ko jo boste kam premaknili, bo umrla od žalosti. Veste, to je tako, kot da ste 60 let poročeni in vam partner umre in ga vzamejo."

Še starejša od Mici in precej stara za svojo vrsto je medvedka Maša, ki živi ob restavraciji v Kočevju, in ima kar 36 let. Njen bratec Felix je januarja letos v kletki poginil. " Zagotovo je umrl v hudih bolečinah, saj je izkušena veterinarka za divje živali že maja 2022 opazila, da ima Felix očitne znake bolečine pri premikanju ," so zapisali pri organizaciji Four Paws.

Timov lastnik Joža Rožmanec trdi, da je fotografija stara in se izrablja z namenom manipulacije. Leta 2015 je medveda namreč nekdo ustrelil. " Zguba na dveh nogah je ponoči, skrita v temi, vdrla v park, in ga z velikim kalibrom in dušilcem na cevi iz razdalje dveh metrov preluknjala! Takrat smo zdravili tako njegovo rano kot njegovo psihično stanje – rano smo oskrbeli v nekaj mesecih, za glavo smo pa potrebovali nekaj let. Vmes pa se je v vročih dneh poleti dostikrat sam pogrizel. Takrat res ni bil lep, a zdaj je to sanirano," nam je povedal.

Največ ogorčenja javnosti pa je požela fotografija medveda Tima, ki živi v Zooparku Rožman v Horjulu. Veterinarka iz organizacije Four Paws je ocenila, da kaže povsem stereotipno vedenje – da postopa na mestu in žveči kovinske palice, njegovo telo pa je prekrito z odprtimi in okuženimi ranami, zato potrebuje nujno zdravniško pomoč.

Rožmanec ima v svojem parku različne živali, ki jih je, kot pravi, rešil gotove smrti. " Za določen krog ljudi je to moteče – poskušali so že na vse mogoče načine, zdaj pritiskajo na čustva ljudi, a vsi njihovi argumenti so laži, ki jih bomo dokazali. Leta 2014, ko smo imeli zaradi žledu vse podrto, ni bilo nikjer nobenega zaščitnika živali. Kje so bili leta 2015, ko je bil medved ustreljen in smo potrebovali pomoč? S tem, kar dajejo v medije, zanikajo tudi obstoj inštitucij nadzora – kot, da so slepi in gluhi, kar ni res. Obstaja ogromno zapisnikov, " je jezen naš sogovornik, ki zaradi zavajanja in obrekovanja napoveduje celo kazenske ovadbe.

V Timovi ogradi sta naravni in betonirani del, brlog in bazen. Če ne bi imel primerne oskrbe, prostora, hrane, bi mi ga že zdavnaj vzeli, še doda in pove, da ga je inšpektor obiskal ravno pred nekaj dnevi. " Inšpekcijskih kontrol sem imel v zadnjih 30 letih več, kot jih ima neka jedrska elektrarna! Medveda poznajo, prav tako njegovo stanje."

Tudi on pravi, da bi Tim – kjerkoli drugje bi bil – že poginil. "Ta medved bi pri štirih mesecih zaključil svoje življenje in če ga ne bi rešil jaz, bi kot mali preparat krasil pisalno mizo nekega poslovneža iz tujine oz. zdaj, ko to ni več moderno, bi bil v košu za smeti! Sam sem javno nabiral denar, da smo ga uspeli odkupiti in urediti papirje na veterinarski inšpekciji," se spominja.

Rožmanec nam je sicer priznal, da že tri leta nima dovoljena za obratovanje parka. Kot pojasnjuje, "birokracija rešuje njegovo vlogo že od 8. 9. 2021 in že 14 mesecev drži park zaprt". Kot pravi, je vse zahteve izpolnil, a od njega stalno zahtevajo "neka dopolnila". Vprašanje ali to drži in kakšni so razlogi, smo naslovili na ministrstvo, a odgovora nismo dobili. Rožmanca smo tudi prosili za novejše fotografije Tima, ki pa nam jih do objave članka ni posredoval.

Mučenja živali veterinarski nadzori niso zaznali

Ministrstvo za naravne vire in prostor je sicer za 24ur.com pojasnilo, da so 21. novembra lani pristojnim inšpekcijam posredovali dopis, v katerem so jih med drugim seznanili z ugotovitvami veterinarke pri organizaciji Four paws o ogledu razmer pri zadrževanju v ujetništvu rjavih medvedov na štirih različnih lokacijah v Sloveniji. Predlagali so, kaj vse morajo preveriti. "Če bosta pristojna inšpektorata ugotovila kršitve in bo za medvede treba zagotoviti novo življenjsko okolje, bomo upoštevali sodelovanje z omenjeno mednarodno nevladno organizacijo," so zagotovili.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa so pojasnili, da je inšpekcija UVHVVR nadzor nad medvedi v ujetništvu na štirih lokacijah izvedla v letih 2022, 2023 in 2024, tudi na podlagi prijav in pobude zavetišča iz Avstrije. Neskladja na področju higiene in veterinarske oskrbe so bila ugotovljena, a vedno nato odpravljena. "Zadnja preverjanja stanja štirih medvedov v ujetništvu je Inšpekcija UVHVVR opravila konec januarja 2024. Splošne ugotovitve so, da so medvedi v dobri kondiciji, krma in voda sta na razpolago, mesto hrambe in priprave krme primerno, čiščenje bivalnih prostorov zagotovljeno," so še zapisali. S stališča veterinarske zakonodaje bi razlog za odvzem živali nastopil, če bi se lahko skrbnikom dokazalo mučenje živali, česar pa opravljeni veterinarski nadzori niso zaznali.

Kaj o selitvi medvedov pravijo strokovnjaki in kakšen bi bil njihov novi dom, pa izveste v jutrišnjem članku!