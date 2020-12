Če ga še niste izkoristili, ga boste lahko porabili do konca leta 2021

Turistične bone je prinesel tretji protikoronski zakon. Prejeli so jih vsi prebivalci Slovenije, in sicer mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Izkoristiti jih je bilo mogoče za nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih, in sicer od 19. junija do zaprtja nastanitvenih obratov v drugem valu covida-19 konec oktobra.

Vlada je sprva predvidela, da bo bone mogoče izkoristiti do konca letošnjega leta, najkasneje za nočitev s 30. na 31. december, a si je že pred ponovnim zaprtjem hotelov v petem protikoronskem zakonu pridržala možnost, da njihovo veljavnost podaljša.

Razpoložljivi podatki Finančne uprave RS (Furs) kažejo, da so bili do 1. oktobra izkoriščeni 883.103 turistični boni v skupni vrednosti 113,74 milijona evrov. Vseh upravičencev do bonov je sicer nekaj čez dva milijona, skupna vrednost vseh bonov pa je 356,9 milijona evrov.

Turistični boni so marsikje, zlasti na Obali, v gorskih destinacijah in termah, rešili poletno turistično sezono, drugim destinacijam, zlasti mestnim in tradicionalno bolj priljubljenim pri tujcih, pa skorajda niso prinesli koristi.