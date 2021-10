Kako se nas film lahko res dotakne? Odgovor na to skuša najti festival Poklon viziji, ki te dni poteka v Sloveniji in Italiji. Mali festival, ki pa nosi pomembno sporočilo, da je v svetu še prostor za vizije. Njegov gost je Peter Zeitlinger, legendarni direktor fotografije, ki so mu na festivalu podelili nagrado Darko Bratina.