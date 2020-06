Če imate tetovažo, bodite previdni!

Tetoviranje je postopek, ki korenito poseže v vašo telo, natančneje kožo. Takoj po tetoviranju so tetovirani predeli kože suhi in srbeči , občutek pa je podoben sončnim opeklinam. To je povsem normalna in pričakovana faza zdravljenja in celjenja ranjene povrhnjice, a vseeno moramo poskrbeti za varno in učinkovito nego. Le tako se lahko koža pravilno zaceli, tetovaži pa s tem zagotovimo, da ne bo zbledela.

Pravilna nega tetovaže

Po tetoviranju ne smete pozabiti, da gre za rano, ki jo je treba oskrbeti pravilno in strokovno. S tem se izognete infekcijam, hkrati pa poskrbite, da bodo barve ostale sveže in trajne. Ključnega pomena za pravilno in kakovostno celjenje je, da poslušate in upoštevate navodila vašega tetoverja. Poskrbite, da bo tetovaža vedno navlažena in mastna, da se koža lepo zaceli in tetovaža ohrani svoje barve. Po treh tednih, ko se rana zaceli in koža obnovi, lahko pričnete uporabljati mazilo za nego tetovaže Tattoo Nano Shock, ki bo kožo zaščitil in regeneriral, vaši tetovaži pa zagotovil nego in sijaj.

Pazite na svojo kožo

Po tetoviranju se morate izogibati sintetičnim in tesnim oblačilom, ki bi lahko razdražila tetovažo. Priporočeno je tudi, da se vsaj tri dni izogibate športu in prekomernemu potenju, še bolje je, da počakate, dokler se tetovaža ne olupi, saj se lahko v nasprotnem primeru zaradi soli v potu vname. Tuširate se lahko normalno, vendar ni priporočljivo upirati vročega curka vode v tetovažo ali uporabljati preveč agresivnih tuš gelov, ki vsebujejo parfume. Odsvetovano je tudi namakanje v kadi in savnanje, saj škoduje celjenju tetovaže. Redno uporabljajte mazilo za nego tetovaže Tattoo Nano Shock, saj se bo vaša tetovaža le s kakovostno nego pravilno zacelila in obdržala svojo intenzivnost.