Če imate tetovažo, bodite previdni

Tetoviranje je postopek, ki korenito poseže v vašo telo, natančneje kožo. Takoj po tetoviranju so tetovirani predeli kože suhi in srbeči, občutek pa je podoben sončnim opeklinam. To je povsem normalna in pričakovana faza zdravljenja in celjenja ranjene povrhnjice, a vseeno moramo poskrbeti za varno in učinkovito nego. Le tako se lahko koža pravilno zaceli , tetovaži pa s tem zagotovimo, da ne bo zbledela.

Po tetoviranju ne smete pozabiti, da gre za rano, ki jo je treba oskrbeti pravilno in strokovno. S tem se izognete infekcijam, hkrati pa poskrbite, da bodo barve ostale sveže in trajne. Ključnega pomena za pravilno in kakovostno celjenje je, da poslušate in upoštevate navodila vašega tetoverja. Poskrbite, da bo tetovaža vedno navlažena in mastna, da se koža lepo zaceli in tetovaža ohrani svoje barve. Po treh tednih, ko se rana zaceli in koža obnovi, lahko pričnete uporabljati mazilo za nego tetovaže Tattoo Nano Shock , ki bo kožo zaščitil in regeneriral, vaši tetovaži pa zagotovil nego in sijaj.

Po tetoviranju se morate izogibati sintetičnim in tesnim oblačilom , ki bi lahko razdražila tetovažo. Priporočeno je tudi, da se vsaj tri dni izogibate športu in prekomernemu potenju, še bolje je, da počakate, dokler se tetovaža ne olupi, saj se lahko v nasprotnem primeru zaradi soli v potu vname. Tuširate se lahko normalno, vendar ni priporočljivo upirati vročega curka vode v tetovažo ali uporabljati preveč agresivnih tuš gelov, ki vsebujejo parfume. Odsvetovano je tudi namakanje v kadi in savnanje, saj škoduje celjenju tetovaže. Redno uporabljajte mazilo za nego tetovaže Tattoo Nano Shock, saj se bo vaša tetovaža le s kakovostno nego pravilno zacelila in obdržala svojo intenzivnost .

Kdaj je celjenje zaključeno? Tetovaža in koža sta zaceljeni, ko ju preraste nova povrhnjica. Tetovaža ni več tako bleščeča in temna, kot takoj po izdelavi, temveč rahlo zbledi. Takrat je čas, da svoji tetovaži privoščite mazilo za nego tetovaže Tattoo Nano Shock, ki je primeren tudi za nego starejših tetovaž. Mazilo optimalno vlaži in preprečuje izsušitev, odstrani odmrle kožne celice, deluje antibakterijsko in protivnetno, uporaba pa je enostavna, saj omogoča enostaven in prijeten nanos s hitrim vpijanjem. Naj vaša tetovaža zaživi z nežno in hranilno nego, koža vam bo hvaležna.

Postopek tetoviranja se ne konča, ko zapustite salon. Potrebujete ustrezno mazilo, ki ne sme vsebovati nepotrebnih sestavin , ki še dodatno obremenijo predel kože, ki je pod stresom. Navadne vlažilne kreme lahko vsebujejo dišave , ki dodatno dražijo kožo in lahko povzročijo alergijske reakcije. Zato bodite pri izbiri kreme oziroma mazila previdni. Najprimerneje je, da izberete specializirano mazilo za tetovaže. Priporočamo mazilo za nego tetovaže Tatoo Nano Shock, ki je edinstvena kombinacija klinično testiranih učinkovin in zagotavlja: bolj žive barve in sijoč videz tetovaž , tako novejših kot starejših; optimalen vlažilen in pomirjujoč učinek; visok zaščitni faktor pred UVA/UVB žarki, ki varuje kožo pred gubanjem in drugimi znaki poškodb in staranja.

Kaj je TATTOO NANO SHOCK?

Gre za profesionalno negovalno mazilo in prvi izdelek s patentirano formulo, razvito izključno za nežno, varno in hranilno nego predelov s tetovažami. Sinergično delovanje visokokakovostnih sestavin zaščiti občutljivo in ranljivo področje kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve. Vsebuje karitejevo maslo, kakavovo maslo in mandljevo olje, ki kožo nežno negujejo in nahranijo, preprečujejo izsušitev ter zmanjšujejo občutek razdraženosti.

Kako uporabljati TATTOO NANO SHOCK?

Mazilo je enostavno za uporabo in omogoča prijeten in enostaven nanos. Za nego svežih tetovaž je priporočljivo, da ga uporabite, ko je tetovaža suha (nekje 3 tedne po tetoviranju) ter ga skrbno mažete na tetoviranem predelu vsaj dvakrat na dan. Za nego že obstoječih in že zaceljenih tetovaž pa je priporočeno, da ga uporabite enkrat do dvakrat na dan in s tem skrbno negujete tetovirano mesto.

