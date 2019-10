Če je moški bradat, še ne pomeni, da je tudi robat

Styling in specialna nega za lase in brado, Tailor's, narejena za prave, moderne moške, ki ljubijo strast in ustvarjalnost, inovativnost ter timsko delo, predanost ter željo po novem.

Tailor's FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Lasna kozmetikabrez parabenov ima poleg številnih pozitivnih učinkov tudi funkcionalne, kot je 3 v 1: šampon, gel za tuširanje in pena za britje v enem izdelku. Prepričajte se o tem. Kofein in mentol, bambus ali kremen? Bambus je znan po svoji trdnosti, čvrstosti in hitri rasti, obenem pa je izjemno fleksibilen. Zaradi svoje vsestranske uporabnosti ga najdemo v hrani, kot material za gradnjo in vse pogosteje tudi v kozmetiki. Celice stebla bambusa vsebujejo ogromno lignina, ki vpliva na trdnost in visoko rast.

Tailor's FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Vsebuje tudi 77% silicija, ki se nahaja tudi v laseh in koži. Zaradi svojih lastnosti izboljša strukturo in vlažnost las ter omogoča oblikovanje kreativnih moških frizur. Styling izdelki Tailor's vsebujejo organski, ekološki izvleček bambusa. Sestavini, kot sta kofein in mentol, vplivata na stimuliranje in mikrocirkulacijo lasišča, osvežitev las ter njihovo prožnost in čvrstost. Olje čajevca, ekstrakti zelišč rožmarina in poprove mete, čebelji vosek ter provitamin B5 obnavljajo, vlažijo in osvežijo lase. Kremen izboljša viskoznost las ter omogoča gladko teksturo za enostaven nanos. Obenem tudi vlaži lase in lasišče.

Tailor's FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Unikatnost, individualnost ter edinstvenost se odraža v celotniliniji za britje Tailor's.Uporabljajo jo moški, ki želijo ohranjati in skrbno negovati svojo brado in/ali brke. Njihove vrednote se zrcalijo v skrbi za svoj urejen izgled in dobro negovan videz. Izdelki so prežeti s strastjo, visoko kakovostjo in inovacijami. Pravi moški si drzne biti drugačen, postavlja si nove izzive, predvsem pa ostaja zvest sebi. Preprosti, a izjemno učinkoviti izdelki Tailor's prihajajo iz Švice in so predstavljeni v embalaži, ki odraža njihovo drugačnost, prepoznavnost in izrazito avtentičnost.

Tailor's FOTO: PR/Arhiv ponudnika