Slovenija

'Če je predobro, da bi bilo res ... je predobro, da bi bilo res'

Ljubljana, 27. 02. 2026 16.05 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Spletno nakupovanje

Splet je postal največje nakupovalno središče. Izdelki z drugega konca sveta so dosegljivi skoraj v trenutku, izbira je večja kot kadarkoli prej, cene pa pogosto nižje kot v klasičnih trgovinah. Vse to ustvarja občutek enostavnosti in udobja, a prav ta lahkotnost nas lahko hitro zavede.

Nakupovanje prek spleta je postalo danes skoraj samoumevno. Pa znajo ljudje to početi premišljeno in odgovorno?

Ponudba, predobra, da bi bila resnična

Eden najpogostejših opozorilnih znakov je ponudba, ki je prelepa, da bi bila resnična. Pametna ura ali superge priznane blagovne znamke za tretjino običajne cene hitro vzbudijo občutek izjemne priložnosti. "Toda veliki popusti, časovno omejene akcije in dramatična sporočila o 'zadnjih kosih' nas pogosto pripravijo do hitrih, nepremišljenih odločitev in zameglijo našo dobro presojo," opozarjajo pri Informacijskem pooblaščencu.

Kot dodajajo, je mogoče danes spletno trgovino postaviti v nekaj urah. Oblikovanje strani izgleda profesionalno, fotografije privlačne, ocene in komentarji na izdelke pa so izmišljeni.

Manj opazne pa so medtem običajno tiste ključne informacije, na primer o tem, kdo upravlja trgovino. Prav tako pogosto podatki o podjetju , kot na primer kje ima trgovina sedež in kako jo je mogoče kontaktirati, niso jasno navedeni.

Spletno nakupovanje
Spletno nakupovanje
FOTO: Shutterstock

"Velikokrat so ob tem nejasni ali težko dostopni tudi pogoji vračila in reklamacij ter pogoji zasebnosti, kar lahko postane težava šele takrat, ko gre kaj narobe. Če teh podatkov ni ali so pomanjkljivi, je previdnost na mestu," opozarjajo.

Ko prevara pride v paketu

Tudi občutek varnosti, ki ga daje plačilo po povzetju, je lahko varljiv. Prevaranti lahko pošljejo paket s poceni ponaredkom, izdelkom očitno slabe kakovosti ali pa sploh ne tistega, kar je oseba naročila.

Ko je paket enkrat plačan, se lahko zgodi, da na drugi strani ni nikogar več: sporočila ostanejo brez odgovora, spletna stran pa lahko v nekaj dneh preprosto izgine.

In kakšna je v teh primerih pot do povračila? Pogosto dolga, zapletena ali pa je sploh ni, opozarja Informacijski pooblaščenec.

Preberi še 'Na podatke svoje pazi, da te po žepu ne oplazi'

Osebni podatki – nova digitalna valuta

"Pri vsem tem ne gre le za to, da lahko izpuhti vaš denar. Z vsakim spletnim nakupom delite svoje osebne podatke. Imena, naslovi, telefonske številke, elektronski naslovi, pa tudi številke kreditnih kartic postanejo del digitalnega zapisa, ki ima svojo vrednost," dodajajo.

V večini primerov se ti podatki uporabljajo za oglaševanje in prilagajanje ponudb, lahko pa zaidejo tudi v napačne roke. Nepremišljen klik lahko tako pomeni več kot le napačen nakup in vodi v izgubo nadzora nad lastnimi podatki.

Nekaj enostavnih korakov lahko prepreči tedne slabe volje in izgubljen denar:

- preverite, ali spletna stran uporablja varno povezavo (https),

- preverite spletno trgovino in njihove kontaktne podatke,

- izberite enega izmed varnih načinov plačila, redno spremljanje bančne izpiske ter aktivirajte obvestila o transakcijah, ki omogočajo takojšnje zaznavanje morebitnih zlorab,

- ne klikajte na zunanje povezave, uporabljajte uradne komunikacijske kanale in ne komunicirajte s spletno trgovino preko aplikacij kot sta Whatsapp in Viber,

- če je predobro da bi bilo res, je običajno res predobro, da bi bilo res – takšne ponudbe večinoma niso resnične.

Kaj pa, če gre kaj narobe? "Če kljub previdnosti pride do zapletov, je pomembno hitro ukrepanje. V primeru suma zlorabe kartice takoj kontaktirajte banko, dogodek pa lahko prijavite tudi pri SI-CERT, nacionalnem centru za odzivanje na kibernetske incidente. Sum kaznivega dejanja prijavite tudi Policiji," še svetujejo pri Informacijskem pooblaščencu.

Informacijski pooblaščenec
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kakorkoliže
27. 02. 2026 16.29
Vsi bi radi preprodajali kitajsko robo. Ne bo šlo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
