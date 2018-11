'Če je vojna predvsem razdirala, spomin nanjo združuje'

Slovesnost je potekala pri kostnici žrtev prve svetovne vojne na ljubljanskem pokopališču Žale. Poleg predsednika republike Boruta Pahorja sta se je udeležila tudi predsednika državnega zbora in državnega sveta,Dejan Židan in Alojz Kovšca, nekateri ministri, visoki predstavniki sodstva, policije, vojske in verskih skupnosti ter tudi nekateri člani diplomatskega zbora.

Pahor je v govoru opozoril, da lahko mir ohranjamo in krepimo le z medsebojno prijaznostjo, razumevanjem, spoštovanjem, upoštevanjem, obzirnostjo, solidarnostjo, srčnostjo in zavračanjem slehernega sovraštva. "Svet nikoli ni pahnjen v vojno. Tja ga pahne neodgovorna presoja in odločitev. Vojne, zlasti svetovne, niso naravno stanje človeške družbe. O vojnah in o miru odloča človek."