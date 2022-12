'Če je zelo veliko primerov, je tudi nekaj izjemno težkih oblik bolezni'

V Združenem kraljestvu v zadnjem tednu poročajo o porastu okužb s streptokokom A, zaradi katerih je umrlo že najmanj devet otrok. Tudi pri nas opažajo letos več primerov okužb s to bakterijo, a še vedno jih je manj kot pred epidemijo covida-19. Kot pravijo na NIJZ, zdaj ko restrikcij ni, se bolj intenzivno širijo običajni povzročitelji okužb. Posledično je tudi več hujših potekov okužb.

Okužbe s streptokokom A običajno potekajo blago in jih lahko zlahka zdravimo z antibiotiki. A v nekaterih primerih lahko pride do hujšega poteka okužbe, predvsem pri majhnih otrocih. In prav to se zdaj dogaja na Otoku, kjer beležijo več primerov smrti.

Po dveh pandemskih letih, ko je bilo manj druženja med otroci, so se ti manj prekuževali. "Zdaj pa ko restrikcij ni, se bolj intenzivno širijo običajni povzročitelji okužb in če je zelo veliko primerov, je na žalost tudi nekaj izjemno težkih oblik bolezni," so pojasnili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kakšno je stanje pri nas? Tudi pri nas so v preteklih dveh letih zabeležili manj primerov okužbe s streptokoki A. Pred pandemijo, leta 2019, so na NIJZ registrirali skoraj 8000 primerov streptokokne angine. V letu 2020 je bilo prijavljenih skupno 2090 primerov streptokokne angine, lani le 631 primerov. Do začetka letošnjega decembra pa so zabeležili že 2817 primerov, torej bistveno več kot lani. "V pandemiji je bilo primerov manj, saj se ta bakterija prenaša kapljično in ukrepi, ki so bili usmerjeni v covid-19, so učinkovali tudi na prenos vseh respiratornih mikrobov (torej so zmanjšali pojavnost)," pravijo na NIJZ.

icon-expand Pregled žrela pri otroku FOTO: Shutterstock

Kaj so streptokoki skupine A in kako resna je okužba? Streptokoki so eni najpogostejši povzročiteljev bakterijskih okužb pri ljudeh. Streptokoki iz skupine A najpogosteje povzročajo pordelo in pekoče žrelo, bolečine pri požiranju, angino, zvišano telesno temperaturo, glavobol, bruhanje, slabost, škrlatinko, izpuščaje po telesu in gnojne okužbe kože (impetigo). "Okužbe s streptokokom skupine A so značilne za predšolske otroke in šolarje v nižjih razredih osnovne šole, sicer lahko angino prebolevamo v kateri koli starosti," pravijo v NIJZ. Več okužb je v hladnem delu leta. Bolezni, ki jih povzročajo, so lahko kratkotrajne in blage, lahko pa potekajo burno in ogrožajo življenje bolnika. "Angina in škrlatinka sta pogosti, vendar ne usodni nalezljivi bolezni, ki se uspešno zdravijo s antibiotiki (penicilinom). Če pa se pri redkih posameznikih streptokok razseje po krvi, povzroči ognojke po notranjih organih, vnetje možganskih ovojnic, pljučnico oziroma sepso, pa je potek težak in brez takojšnjega antibiotičega zdravljenja lahko usoden," so pojasnili na NIJZ. Ob tem so poudarili, da se res redko zgodi, da se okužba s streptokokom skupine A neugodno zaplete. A, če opazimo, da se otrokovo stanje naglo slabša, postane apatičen, zaspan, vidno resno bolan, z obiskom zdravstvene ustanove ne smemo odlašati, so opozorili. Kako se širi okužba? Streptokoki se prenašajo z bolnika na zdravega človeka s kapljicami sline ali nosnega izcedka. Širi se predvsem tam, kjer ljudje živijo v tesnem stiku – v vrtcih, šolah, tesnih in slabih stanovanjskih razmerah. Streptokoke lahko v nosno-žrelnem prostoru nosijo tudi sicer zdravi šolarji (15-20 odstotkov), med odraslimi pa je zdravih prenašalcev bakterije približno šest odstotkov. Pri nezdravljenem bolniku lahko streptokok v grlu in nosni sluznici ostane še več tednov, čeprav se sama bolezen pozdravi v nekaj dneh. Bakterija se lahko prenaša tudi preko okužene hrane, zlasti mleka.

icon-expand Bris žrela pri deklici FOTO: Shutterstock

Na katere znake bodite pozorni Ena od najpogostejših bolezni, ki jih lahko povzroči okužba s streptokokom A je angina. Od okužbe do začetka bolezni običajno preteče 2-5 dni. Bolezen traja nekaj dni, po 3-5 dneh pade povišana telesna temperatura, bezgavke in mandlji pa so lahko povečani 2-3 tedne po preboleli angini. Pri približno tretjini bolnikov bolezen poteka z manj izraženo bolezensko sliko. Pri otrocih, mlajših od treh let, poteka okužba s streptokokom z gnojnim izcedkom iz nosu in s povečanimi, bolečimi področnimi bezgavkami, manj opazne pa so spremembe v žrelu. Ti otroci lahko prebolevajo okužbo tudi brez vročine.

Znaki, pri katerih lahko posumite na streptokokno angino: Angina se navadno začne nenadno s povišano telesno temperaturo in mrzlico ter bolečinami v žrelu pri požiranju. Bolečine so lahko celo tako močne, da je moteno požiranje sline. Večji otroci pogosto tožijo zaradi glavobola, mlajši pa pogosteje potožijo, da jih boli trebušček, neredko tudi bruhajo. Če pogledamo bolniku v močno odprta usta, vidimo povečani, močno pordeli nebnici. Na nebnicah so lahko gnojni čepi ali pa so pokrite z belimi oblogami. Pordeli so tudi nebna loka, jeziček in mehko nebo, na katerem lahko vidimo tudi drobne pikčaste krvavitve. Jezik je v začetku bolezni ponavadi belo obložen, kasneje pa se lušči in zaradi povečanja brbončic dobi malinast videz. Običajno so povečane in močno boleče tudi področne bezgavke v kotu med spodnjo čeljustnico in vratom.

Streptokok A povzroča tudi škrlatinko, ki velja za otroško nalezljivo bolezen. Širi se s kužnimi kapljicami iz ust bolnika s kašljanjem, kihanjem ali z neposrednim stikom z okuženo osebo. Lahko se širi tudi posredno, preko okuženih predmetov, na primer preko pribora, kozarcev, zobne ščetke itd. Od začetka okužbe do pojava znakov običajno preteče 1-3 dnevi, bolnik pa je kužen od začetka pojava bolezenskih znakov do 24 ur po učinkovitem zdravljenju z antibiotiki. Za večino ljudi je škrlatinka blaga bolezen. Bolezenski znaki, vključno z izpuščajem, ponavadi minejo približno čez teden dni.

Bolezenski znaki, ki so značilni za škrlatinko: Vneto žrelo je močno rdeče, nebnice so povečane in vnete, pogosto pokrite z belkasto rumenimi oblogami. Okužbo spremlja tudi povišana telesna temperatura, ki je običajno višja od 38,5 stopinje Celzija. Bolezen lahko spremljajo glavobol, utrujenost, slabost in bruhanje. Bezgavke na vratu se povečajo. Značilna je tudi rdečica obraza, le trikotnik med konico nosu in brado je bled (Filatovljev trikotnik). Izpuščaj se običajno pojavi na trebuhu in na prsih 12-48 ur po prvih simptomih, nato se razširi po vratu, rokah in nogah. Najbolj je viden v zgibih ter kožnih gubah na vratu, pod pazduho, v dimljah, na komolcu in na kolenih, kjer kožne gube postanejo dobro vidne (Pastijev znak). Na obrazu izpuščaja ni. Izpuščaj sestavljajo zelo goste drobne rdeče pikice, dvignjene nad površino kože, ki dobi teksturo grobega brusnega papirja. To je posledica zapore žlez znojnic. Če pritisnemo na tako kožo, izpuščaj obledi. Približno teden dni po izpuščaju se začne koža luščiti. Čim izrazitejši je bil izpuščaj, tem močnejše je luščenje. Najprej se koža drobno lušči tam, kjer je najtanjša (vrat, trebuh). Nazadnje (v 3. tednu) se lušči na dlaneh in podplatih v večjih kosih. Jezik dobi malinast videz in je najprej belo obložen, drugi ali tretji dan bolezni se začne luščiti od spredaj nazaj in postane gladek in živordeč. Papile na jeziku postanejo dobro vidne in štrlijo navzgor