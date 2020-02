'Če kdo s svojimi ravnanji škoduje desnici, potem je to večni predsednik SDS'

Glede očitkov o zaposlitvi njene sorodnice na Sovi pa je navedla, da je šlo za "čisto zlorabo notranjih informacij in osebnih podatkov za zlonamerno diskreditacijo in ustvarjanje kolateralnih žrtev".

Hkrati je ocenila, da bi morala NSi pri zadnjih pogajanjih za vstop v vlado jasno postaviti svoje zahteve in na njih v morebitni vladi tudi vztrajati. "Menim, da bi za državo lahko naredili marsikaj dobrega. Mnogi volivci so to od nas tudi pričakovali. To še sedaj slišim."

'Zame ni kredibilno, ko vrednote krščanskih demokrat EPP kritizira nekdo, ki je naredil mavrični prehod, od skrajno leve do skrajno desne'

Na zadnje napade s strani članov SDS je dejala, da"če kdo s svojimi destruktivnimi ravnanji in neprimernimi tviti škoduje desnici, potem je to prav večni predsednik SDS". Očitala mu je spotikanje predsednika prve slovenske vlade Peterleta in predčasno razpustitev Demosa, kar je pripeljalo do hitre vrnitve levice na čelo države.

Če bi leta 2013 "pokazal zavezanost k demokratičnosti in želji po desni vladi, bi kot predsednik vlade odstopil in prepustil svoje mesto komu drugemu iz svoje stranke, s čimer bi tedanja desnosredinska vlada obstala. In ne nazadnje je gospod Janša zaradi svoje destruktivne drže zamudil priložnost za sestavo močne vlade tudi po zadnjih državnozborskih volitvah", je navedla in dodala:"Sploh pa, zame ni najbolj kredibilno, ko vrednote in stališča krščanskih demokratov EPP kritizira nekdo, ki je v svojem političnem delovanju naredil ves mavrični prehod, od skrajno leve do skrajno desne pozicije."

Glede stranke Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana je dejala, da bi bila njena izključitev iz EPP tvegana poteza za Evropo, saj lahko nekdo, ki je pripravljen povezati vse skrajne desničarje, nacionaliste in podobne populiste, razdre evropsko skupnost. Podpira pa podaljšanje suspenza Fidesza.

O komisarju Janezu Lenarčiču pa je navedla, da je gotovo izkušen in usposobljen za to funkcijo.