V odzivih so mnogi, ki so stopili v bran šolski ministrici, poudarjali, da bi morali za upoštevanje pravil skrbeti organizatorji. "Seveda je organizator odgovoren, a ministrica in vsi, ki so tam bili, verjetno morajo poznati pravila in bi morali biti vzor, ministrica prva. Vzor vsem, od katerih zahtevaš ukrepe. Če morajo v šoli otroci nositi maske, učitelji, profesorji z njimi predavati, kako bo ministrica, ki je vse to kršila, lahko stopila pred to javnost in od njih zahtevala upoštevanje ukrepov? Očitno za prvorazredne državljane velja nekaj, za vse nas drugorazredne pa da moramo vse to spoštovati,"pove Bratuškova in ob tem izpostavi, da se že tako ali tako mnogi sprašujejo, če so ti strogi ukrepi, ki so iz dneva v dan strožji, sploh potrebni. "Če lahko trgovka osem ur dela z masko, je sramotno, da si je ti ljudje niso mogli natakniti,"še doda.