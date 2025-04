'Če lahko zakon o integriteti krši premier, potem vprašanje, kje so meje'

'Povsem nebistveno je, ali se Subotič ukvarja s turistično dejavnostjo ali ne'

Komentiral je tudi izjavo poslanca Gibanja Svoboda Lenarta Žavbija , ki je v naši torkovi večerni oddaji dejal, da ne ve, kaj naj bi predsednik vlade s svojim dopustovanjem kršil. Pirnat je pojasnil, da je premier kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki prepoveduje prejemanje daril, morda pa tudi določbo o nasprotju interesov: "Ne vem, česa poslanec Žavbi ne razume. Določbe zakona so jasne – vsako darilo, ki je zvezano s funkcijo, je v načelu prepovedano."

Žavbi je dejal tudi, da je premier zgolj prespal pri prijatelju, ki se sicer ne ukvarja s turistično dejavnostjo, a Pirnat je ocenil, da to le še dodatno kaže na njihovo nerazumevanje. "Povsem nebistveno je, ali se Subotič ukvarja s turistično dejavnostjo ali ne. Bistveno je, da je ta vrednost izhajala iz njegovega premoženja – njegove vile. To pomeni, da je dal predsedniku vlade darilo," je bil jasen.

Pojasnil je tudi, da so dovoljena zgolj majhna darila v vrednosti do 100 evrov, a tudi ta le, če ne vzbujajo vtisa, da lahko vplivajo na izvajanje funkcije. "Darilo, ki ga daje velik slovensko-češki industrialec, tak vtis vzbuja že samo po sebi," je ob tem poudaril ter dodal, da je tudi sicer letovanje zagotovo presegalo vrednost 100 evrov.

Glede prijateljstva pa je dodal, da so darila osebne narave res izjema od prepovedi daril, a da je treba tudi te izjeme obravnavati v precej ožjem obsegu. Sam meni, da osebi na takšni funkciji Komisiji za preprečevanje korupcije ni treba prijaviti zgolj daril, ki jih prejme od ožje družine. "Morda še darila dolgoletnih tesnih prijateljev, a tudi ta so na meji. V vsakem primeru pa gre tu za darilo, ki je očitno dano v povezavi s funkcijo, saj Subotič pozneje ni odobril dopustovanja, ko bi bila v njegovi vili zgolj premierjeva partnerka," meni Pirnat.

Pirnat: Če ne bomo ohranjali visokih standardov integritete, bo naenkrat dovoljeno vse

Poudaril je tudi, da je zgodba o dopustovanju premierja pomembna. "Ker gre za najvišjega funkcionarja v državi, bi se moral ta še toliko bolj natančno držati zakonov. Če ne bomo ohranjali visokih standardov integritete, bo naenkrat postalo vse dovoljeno. To pomeni popolno erozijo integritete in etike v družbi, česar si preprosto ne moremo dovoliti," je jasen ustavni pravnik.

Kot je povedal v sredo, Goloba pozna še iz časov, ko je delal na Fakulteti za elektrotehniko, z njim pa je večkrat sodeloval. Na volitvah ga je tako volil, ker je verjel, da "bo prinesel nekaj novega v politiko, da bo prinesel drugačen način delovanja".

"Zdaj sem žal še toliko bolj razočaran. Pogoji za odstop so v vsakem primeru izpolnjeni, a veliko bolj bi ga lahko razumeli, če bi pojasnil svojo stran ter se opravičil," je še dejal ter dodal, da v kolikor bo njegovo dejanje ostalo brez posledic, to pomeni hudo erozijo integritete. "To bi pomenilo, da ostane zakon o integriteti prazna črka na papirju. Če ga lahko krši predsednik vlade, potem vprašanje, kje so meje."