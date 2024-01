Ostre besede Jankovića predsednici Pirc Musarjevi

Zoran Janković je opravičilo od predsednice zahteval po tem, ko je okoljsko ministrstvo izdalo odločbo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, in s tem razveljavilo sklep Agencije za okolje iz leta 2020. "Predsednica je zamudila priložnost za opravičilo," pravi župan in obžaluje, da za to ni zbrala dovolj poguma.

Nasprotniki gradnje kanala poudarjajo, da gre za vodovarstveno območje in da so lanske poplave dokazale, da že vgrajeni kanal pušča. "Gre za laži, podtikanja," jim odgovarja Janković. "Vseh 12 kilometrov kanala smo pregledali s kamero in prehodili. Niti ene poškodbe niti enega premika ni bilo."

Stališče predsednice je, in pri tem vztraja, da je treba odpraviti vse dvome, da bi kanalizacijski kanal C0 v Ljubljani lahko ogrozil pravico do pitne vode. Ministrstvo pa, da je s svojo odločitvijo prevzelo vso odgovornost za morebitno ogrožanje zdravja ljudi. "Je pa, če lahko rečem, malce nenavadno, kako se ta odločitev o potrebi po presoji vplivov na okolje spreminja glede na barvo vlade. Najprej ni potrebna presoja, potem je potrebna presoja, zdaj spet ni potrebna presoja," pravi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ob gradnji razvpitega kanalizacijskega kanala je že večkrat posredovala Policija, odvili so se številni protesti, tudi pred ljubljansko mestno hišo. "Kanala C0 čez medije ne bodo ustavili, pa tudi ne s protesti pred hišo," je dejal župan Ljubljane.

Župan in predsednica države sta med 23 povabljenci na pričanje pred parlamentarno komisijo, ki ugotavlja morebitne zlorabe in nezakonitosti pri gradnji kanalizacijskega kanala C0. Predsednica je že potrdila, da se bo odzvala na vabilo komisije, ki jo vodi največja opozicijska stranka SDS.