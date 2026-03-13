Naslovnica
Slovenija

'Če na netu Mojco spoznaš, lahko da je Blaž'

13. 03. 2026

Avtor:
M.P.
Igranje videoiger

Milijoni ljudi vsak dan vstopijo v digitalne svetove računalniških iger, ki so postale pomemben družabni prostor, tudi za mlade. V igrah tekmujejo, sodelujejo in klepetajo – pogosto tudi z ljudmi, ki jih v resničnem življenju sploh ne poznajo. Ob tem pa mnogi niti ne pomislijo, koliko osebnih podatkov pri igranju razkrijejo. Katere podatke igre zbirajo in na kaj je dobro biti pozoren?

Za odprtje igralnega računa je potrebno običajno vnesti osnovne podatke, kot so e-poštni naslov, uporabniško ime in datum rojstva. Če igralci v igri kupujejo dodatke ali nove funkcije, lahko podjetja zbirajo tudi podatke o plačilih. Poleg tega se samodejno lahko zbirajo podatki o IP-naslovu, lokaciji igralca ter vrsti naprave, ki jo uporablja, kar omogoča, da igra deluje nemoteno in da se igralce poveže z najbližjimi strežniki.

Veliko iger ob tem omogoča povezavo profila z družbenimi omrežji, kar igralcem olajša, da prijatelje hitreje povabijo v igro, hkrati pa pomeni tudi, da se lahko podatki med igro in drugimi platformami izmenjujejo.

"Podatki, ki jih igre zbirajo, niso namenjeni le delovanju igre. Podjetja jih pogosto uporabljajo tudi za prilagajanje vsebin, povezovanje igralcev med seboj ter prikaz oglasov," opozarja Informacijski pooblaščenec.

Na kaj je dobro biti pozoren?

Prav družabni vidik igranja računalniških iger odpira dodatna vprašanja glede varstva zasebnosti. Igralci lahko med seboj komunicirajo prek klepeta, si pošiljajo zasebna sporočila ali delijo povezave. Neznanci pa lahko na ta način hitro pridobijo več informacij, kot bi si drugi igralci želeli. Včasih se v klepetih pojavijo tudi povezave do domnevnih "brezplačnih dodatkov", ki pa lahko vodijo na lažne spletne strani, namenjene kraji podatkov (t. i. phishing).

Igranje videoiger
Igranje videoiger
FOTO: Shutterstock

"Takšna tveganja so še posebej izrazita pri mlajših igralcih, ki težje presodijo, komu lahko zaupajo in katere informacije je varno deliti. Posebno pozornost je zato treba nameniti mlajšim igralcem," pojasnjuje Pooblaščenec.

Po slovenski zakonodaji lahko otrok sam veljavno privoli v uporabo storitev informacijske družbe (na primer spletnih iger ali družbenih omrežij) šele pri 15 letih. Pri mlajših otrocih mora takšno privolitev podati ali odobriti starš oziroma skrbnik, zato je pomembno tudi, da starši spremljajo, katere igre otroci uporabljajo in kakšne podatke pri tem delijo.

Preberi še 'Vemo, koga bo otrok pripeljal na obisk, ne pa tudi, s kom govori na spletu'

Zaščita zasebnosti

Informacijski pooblaščenec priporoča nekaj korakov, s katerimi lahko igralci zmanjšajo tveganja:

- uporabljajte močna gesla in izberite različna gesla za različne igralne račune,

- vključite dvostopenjsko preverjanje prijave, kjer je to na voljo,

- namesto osebnega imena raje uporabite vzdevek (psevdonim), ki ne razkriva vaših osebnih podatkov, npr. starosti ali kraja bivanja,

- v klepetu ne delite osebnih podatkov, kot so naslov, šola, služba ali telefonska številka,

- v nastavitvah zasebnosti določite, kdo lahko vidi vaš profil in vam pošilja sporočila,

- bodite previdni pri povezavah, ki jih pošiljajo drugi igralci,

- igre in dodatke nameščajte le iz uradnih trgovin,

- razmislite o ločenem e-poštnem naslovu za igranje, saj tako lažje opazite morebitne poskuse zlorabe ali nezaželeno pošto.

Pogovor je najboljša zaščita

Za starše pa medtem ostaja najpomembnejši odprt pogovor z otroki o igrah, ki jih igrajo, in ljudeh, s katerimi komunicirajo. Skupaj z otroki lahko preverijo nastavitve zasebnosti, določijo omejitve klepeta in pravila glede nakupov v igri. "Otroci naj vedo, da se lahko vedno obrnejo na odraslega, če jih kdo na spletu sili v deljenje osebnih podatkov ali jih spravi v nelagoden položaj."

Zasebnost in zabava lahko gresta z roko v roki

Spletne igre sicer ponujajo tudi veliko pozitivnega - od sodelovanja in učenja do zabave s prijatelji in sprostitve. A tudi v digitalnem svetu velja enako pravilo kot v resničnem: "Več kot razkrijemo o sebi, večja je možnost zlorabe."

Preberi še 'Na podatke svoje pazi, da te po žepu ne oplazi'

Informacijski pooblaščenec zato vsem uporabnikom videoiger svetuje, naj svoje podatke delijo premišljeno in uporabljajo osnovne varnostne nastavitve, da bodo v digitalnih svetovih lahko igrali varno. "Spletne igre bodo tako ostale predvsem to, kar naj bi bile - prostor za zabavo, sodelovanje in igro," še dodaja.

Informacijski pooblaščenec
informacijski pooblaščenec privacypro varnost splet videoigre mladi

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
13. 03. 2026 13.58
To isto, kot ko obkrozis na volitvah desno SDS, pa pol ugotovis da so v resnici komunisti!
Odgovori
+1
1 0
