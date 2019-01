'Če ne bi bilo treba zgodaj vstati, bi rekla, da je moje delo sanjsko'

Za 27-letno magistrico elektrotehnike Doro Domajnko je dan prekratek. Ob tem, da piše še doktorat in se v službi vrti okrog senzorjev, je že od malih nog navdušena športnica in glasbenica. Vse to ji uspeva, ker je našla način, kako se organizirati in razporediti svoj čas. Njeni številni uspehi in prizadevanja so jo postavili pred ostale nominiranke – postala je inženirka leta 2018.

Dora Domajnko ne navdihuje zgolj zaradi dela, ki ga opravlja, ampak tudi zaradi vsestranskosti in visoke zavzetosti. FOTO: POP TV

"Prepričana sem, da je bilo težko izbrati med desetimi nominirankami, saj se mi vse kandidatke zdijo impresivne. Zato mi je v čast, da sta meni pripadli naloga in odgovornost, da bomo s svojim delom še naprej širile pozitivno sporočilo. Verjamem, da še ni konec," je svoje občutke opisala Dora Domajnko, ki je postala inženirka leta 2018.

Dora Domanjnko je dobila številne zlate in srebrne nagrade že v osnovni šoli in gimnaziji, ki jo je zaključila s 30 točkami kot zlata maturantka. Na študiju elektrotehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je ob nizu obštudijskih in raziskovalnih ter tekmovalnih aktivnosti kar štirikrat prejela nagrado dekana za učni uspeh.

Domajnkovo, najmlajšo med letošnjimi desetimi nominirankami, že od nekdaj privlačijo naravoslovne znanosti. Ko se je odločala za študij, je tehtala med matematiko, fiziko ali elektrotehniko. Za tehnične vode se je naposled odločila zato, ker so jo navdihnila starši, ki so prav tako študirali elektrotehniko. Odločitev je bila očitno pravilna. Domajnkova je namreč dobila službo v podjetju RLS merilna tehnika, specializiranem za izdelavo rotacijskih in linearnih senzorjev pomika ter zasuka."Senzor je napravica, ki jo namestimo na primer na kartušo tiskalnika, ki se premika naprej in nazaj, in jo vrača na določeno pozicijo. Sicer pa se ti senzorji uporabljajo v robotiki – razni robotski zglobi – medicini, orodjarski industriji. Lahko tudi za tekoče stopnice, kmetijske stroje," je pojasnila in dodala, da so njihova posebnost aplikacije, kjer je potrebna izredna natančnost – mikronska resolucija.

Med letošnje nominiranke so bile izmed 29 kandidatk uvrščene: Andra Dodič, Kolektor Group; Blaženka Pospiš Perpar, Petrol; Dora Domajnko, RLS Merilna tehnika; Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko UL in Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija; Jagoda Tančica, Akrapovič; Janja Žagar, Lek; Maja Golubovič, Pomgrad; Marjana Krajnc, Danfoss Trata; Nataša Grlj, Hella Saturnus Slovenija in Nina Zalaznik, Iskraemeco.

Delo, ki ga opravlja, ji je pisano na kožo, predvsem pa v njem uživa. "Ves čas sem pred novimi izzivi, kar mi daje zagon. V delo lahko vložim sebe, svojo kreativnost in vključim znanja, ki sem jih pridobila morda pred desetimi leti. Takrat nisem vedela, da jih bom kdaj potrebovala. Zdaj pa jih je naenkrat treba potegniti iz rokava. Torej šolanje ni bilo zastonj," se je zasmejala. Verjame tudi, da je treba izkoristiti okoliščine, ki se ti ponudijo in ti odprejo vrata. Zato si ta trenutek ne predstavlja, da bi opravljala drugo delo: "Če se za nekaj odločiš, tja tudi prideš. Če bi bile okoliščine v preteklosti drugačne, bi počela čisto nekaj drugega in si ne bi znala predstavljati tega, kar počnem zdaj."Delo jo navdihuje tudi zato, ker je obkrožena s strokovnjaki, ki jih spoštuje. "Želim si, da bi bila nekega dne tudi jaz tako pametna," je skromno dodala.

Domajnkova razvija senzorje pomika in zasuka. FOTO: POP TV

'Služba mi do neke mere pomeni sprostitev' Mlada inženirka uživa, ko razvija svoje ideje. Vseeno potrebuje tudi druga udejstvovanja, da deluje dobro. "To pomeni, da potrebujem tudi dovolj športa in družabnosti. Delo pa me izpopolnjuje. Če ne bi bilo treba tako zgodaj zjutraj vstati, bi rekla, da je delo sanjsko,"se je nasmejala. Kako drugi vidijo njeno odločitev, da je življenje posvetila elektrotehniki, ki jo številni pripisujejo moški domeni, nas je zanimalo. "Ljudje, ki jih spoznam na novo, so začudeni. Nekaj časa me gledajo z izbuljenimi očmi in kimajo, ko jim razlagam. Potem rečejo, da je poklic v redu. Prijateljem in znancem pa se ne zdi nič čudnega,"je povedala Domajnkova. Elektrotehnični poklici imajo dobro prihodnost Tehniška stroka bo vedno potrebna. Tudi trenutno so na trgu dela elektroinženirji zelo iskani, tako da se študentom ni treba bati, da ne bi dobili službe, je prepričana Domajnkova: "Vedno je nekaj novega ali pa se popravlja staro. Prednost elektrotehnike je, da tudi če si majhen, se da veliko narediti. Če primerjamo z gradbeništvom – gradbena podjetja so večinoma velika, in če nastopi kriza, lahko propade celo podjetje. V elektrotehniki je tako, da lahko ena oseba ali majhna skupina razvije proizvod, od česar živi. Vedno lahko najdeš svoj mali košček na trgu in nisi odvisen od velikih korporacij."

Na fakulteti je večkrat prejela dekanovo nagrado za najboljši uspeh in tudi rektorjevo svečano listino. FOTO: Dora Domajnko

Dora Domajnko je v osnovni in srednji šoli ter na fakulteti blestela, zato nas je zanimalo, kako bi ocenila naš šolski sistem, ali bi kaj spremenila. S svojim šolanjem je bila zadovoljna in se ne strinja s tistimi, ki pravijo, da imajo v tujini boljši sistem. Bila je namreč na izmenjavi na tehnični fakulteti na Dunaju, ki velja za težko in ugledno šolo."Povedati moram, da ni veliko razlik, če primerjam z našo fakulteto. Pri nekaterih predmetih smo se učili popolnoma iste stvari kot pri nas. Nekateri predmeti so seveda boljši, nekateri slabši, je pa vse skupaj precej podobno," je ocenila. Skrb vzbujajoča in popolnoma nesprejemljiva pa se ji zdi zadnja statistika, da se na osnovnih in srednjih šolah vse ocene v povprečju boljšajo. "Vsi dobivajo enake ocene. To bo treba popraviti, saj je 'raztros' ocen privedel do tega, da enostavno nič več ne pomenijo. Predvsem v osnovnih šolah. Včasih so bile ocene normalno razporejene – v obliki Gaussove krivulje – zdaj pa morajo vsi učenci imeti vse pet, kar pomeni, da lahko ocene kar ukinemo," je kritična Domajnkova. Ocene so namreč namenjene vrednotenju znanja. Na njihovi osnovi je mogoče predvideti, kam se bo posameznik vpisal na nadaljnje šolanje. O odhodu v tujino ne razmišlja Doma se preveč dobro počuti. Zelo ceni in ji veliko pomenijo tudi druge dejavnosti, ki jih samo zaradi kariere ne bi zapustila.

Njen priljubljeni šport je deskanje. FOTO: Dora Domajnko

Domajnkova namreč ni le inženirka, ampak tudi športnica. Bila je perspektivna kajakašica na divjih vodah, še vedno pa je aktivna v več športih. Pozimi vse konce tedna preživi na smučiščih, saj je učiteljica alpskega smučanja. Poleti je njena strast deskanje na vodi. Uživa tudi v plezanju in igra odbojko.

Pozimi obožuje smučanje in je tudi učiteljica alpskega smučanja. FOTO: Dora Domajnko

S tem pa se njen repertoar priljubljenih aktivnosti ne konča. Je glasbenica, ki ima za seboj glasbeno šolo harmonike, je članica v Folklorni skupini Emona in igra v skupini Via Entropia. Kako usklajuje svojo poklicno pot in vse, s čimer se ukvarja, nas je zanimalo. "Res bi bil dan lahko daljši. Krmarim, kakor vem in znam. Vse si želim, a mi vedno ne uspe vsega uresničiti. Menim, da je ključno, da si učinkovit in da imaš svoj čas pod nadzorom. Pomembno je razporejanje časa. Svoje življenje poskušam optimizirati na ta način, da izgubljam čim manj časa s stvarmi, ki me utrujajo in niso pomembne – kot je vožnja z avtomobilom, kjer samo sediš in niti ne počivaš niti konec dneva ničesar ne narediš," je poudarila.

Igra v glasbeni skupini. Intenzivno vadijo predvsem pred koncerti. FOTO: Dora Domajnko