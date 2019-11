Če ne bo božičnice, grozijo z novo stavko poštarjev

Že ob prekinitvi stavke prejšnji teden so v SDPZ povedali, da težave v omenjenem državnem podjetju še zdaleč niso rešene. Poslovodstvo so zato že pred časom pozvali, da delavcem izplača del plače za poslovno uspešnost vsaj v višini tiste, ki so jo prejeli zaposleni v koprski Intereuropi, ki jo je Pošta nedavno prevzela, torej okoli 500 evrov.

Kot so danes sporočili iz Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), ki sodi pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in se zadnji stavki ni pridružil, saj je ocenil, da je februarja sklenjeni dveletni dogovor dober in ga delodajalec izvaja, bo nadzorni svet Pošte Slovenije na ponedeljkovi seji med drugim odločal tudi o božičnici zaposlenim, od česar je odvisna napoved še druge stavke.

Potem ko sta Sindikat poštnih delavcev in vodstvo Pošte Slovenije prejšnji teden po dveh dneh stavke dosegla dogovor o zvišanju mase plač za zaposlene v poštnem prometu, zdaj svoje zahteva še Sindikat delavcev prometa in zvez.

SDPZ: Delavcem naj se izplača božičnica

Čeprav so v sindikatu doslej vztrajali pri ohranitvi februarja sklenjenega dogovora med socialnimi partnerji, so hkrati napovedali, da bodo pritisk zaostrovali, če bo dogovor poslovodstvo kršilo in torej do konca leta ne bodo uspeli zaposliti 312 novih delavcev.

Ob tem tudi vztrajajo, da se delavcem izplača božičnica, saj da so delavci vseskozi s svojim trudom reševali pomanjkanje sodelavcev in odločilno prispevali k temu, da bo družba tudi letos poslovala z dobičkom.

O morebitnem izplačilu poslovne uspešnosti zaposlenim na Pošti in v njenem invalidskem podjetju bo torej v ponedeljek odločal nadzorni svet, sindikat pa je nadzornike že seznanil s tem, da je od njihove odločitve odvisna morebitna ponovna napoved stavke in ostale sindikalne aktivnosti. V tem primeru se lahko zgodi, da bo decembra poštni promet spet moten, opozarjajo v SDPZ.

Prejšnji teden sklenjeni dogovor s Sindikatom poštnih delavcev predvideva, da bodo poleg 312 novo zaposlenih v letu 2019 do konca marca 2020 dodatno povečali število zaposlenih v poštnem prometu za 35 delavcev, nato pa na podlagi dogovorjenih kadrovskih kazalnikov prilagajali število zaposlenih.

Maso plač za delavce v poštnem prometu od prvega do vključno sedmega tarifnega razreda so povečali za 7,5 milijona evrov, ob tem pa so se dogovorili, da tudi naslednje leto, enako kot letos, ostaneta dve referenčni obdobji za izplačilo presežkov ur, in sicer od januarja do konca junija ter od julija do konca leta.