Če ne bo dogovora, prva stavka pilotov Adrie že to nedeljo

Sindikalist Marko Kastelic je dejal, da so pogajanja po sobotni napovedi stavke potekala v ponedeljek in se nadaljujejo tudi danes. Preklic stavke bo mogoč do zadnjega dne, piloti pa si po njegovih besedah ne želijo stavke in upajo, da bodo pred nedeljo dosegli dogovor. Po napovedi iz prejšnjega konca tedna bodo stavkali od 8. do 10. septembra, od 18. do 20. septembra ter od 30. septembra do 2. oktobra.

Veljavna kolektivna pogodba je namreč potekla v nedeljo, sindikat pilotov pa je poslovodstvo Adrie Airways k začetku pogajanj o novi pozval že konec lanskega poletja. A z aktivnimi pogovori so začeli šele v začetku letošnjega junija in doslej jim še ni uspelo priti do točke, ko bi lahko že sklenili sprejemljiv osnutek nove kolektivne pogodbe.

Če družba s sindikatom pilotov ne bo dosegla dogovora, bodo v nedeljo po napovedih Adriina letala obstala. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je ob tem poudarila, da morajo letalske družbe, ki let odpovejo ali pričakujejo več kot peturno zamudo, potniku ponuditi izbiro med povračilom cene vozovnice ter spremembo poti bodisi takoj, ko je to mogoče, ali pa kasneje po izbiri potnika, če mu to bolj ustreza.

V primeru stavke ni povsem jasno, ali so potniki do odškodnine upravičeni ali ne, saj se sodna praksa v zvezi s tem zadnja leta šele vzpostavlja in je odvisna od posamezne države. Sodišče EU je med drugim odločilo, da stavka osebja ne pomeni nujno, da gre za izredne razmere, zaradi katerih letalski prevoznik ne bi bil dolžan plačati odškodnine, temveč mora sodišče vsako stavko presojati od primera do primera, še pojasnjujejo v ZPS.