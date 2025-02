Če ne bo Jankovićevega opravičila, grozijo z blokado Ljubljane

OGLAS

Župan Zoran Janković se mora javno in uradno opravičiti za pismo podpore, ki ga je poslal predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, so prepričani protestniki. "V času, ko na tisoče ljudi v Srbiji protestira proti represiji in zahteva spremembe, je njegova podpora popolnoma nesprejemljiva," so zapisali v objavi na novem profilu na Instagramu. Zato torej še naprej zahtevajo Jankovićevo opravičilo, svoje zahteve pa so posodobili tudi s tem, da vsi mestni svetniki in svetnice javno povedo, ali podpirajo županovo dejanje oziroma pismo. Po vzoru študentskih plenumov, ki v zadnjih mesecih vodijo množične protivladne proteste proti Vučiću v Srbiji, so se pred tednom dni sešli tudi ljubljanski protestniki. Plenum je odločil, da bodo pritisk stopnjevali. "Določili smo datum blokiranja mesta, kjer bomo glasno izrazili svoje zahteve in šli spet na ulice, če zahteve ne bodo izpolnjene," so zapisali. V sredo, 5. marca, se tako nameravajo ob 17. uri zbrati pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani.

Slovenski protestniki 8. februarja v podporo srbskim študentom FOTO: Bobo

Približno 1000 protestnikov se je tam zbralo že 8. februarja, pohod pa so nato po ljubljanskih ulicah nadaljevali do mestne hiše, pred vrati katere so Jankoviću pustili seznam štirih zahtev. Zahtevali so, da se javno opraviči srbskim študentom in prebivalcem Ljubljane, da javno podpre srbsko študentsko blokado, naj ne poziva k volitvam v Srbiji, dokler zahteve srbskih študentov ne bodo izpolnjene, ter da naj ljubljanski mestni svetniki izrazijo svoja stališča. Protestniki so napovedali, da bodo pritisk stopnjevali, če zahteve ne bodo izpolnjene v enem tednu.

Janković pravi, da ima vsak pravico do svojega mnenja Janković je nato sredi februarja na spletni strani občine objavil pismo s pojasnili o zahtevah protestnikov. Ponovil je stališče, da ima vsak pravico do svojega mnenja in da obsoja nasilje, ter zatrdil, da so protestniki pred ljubljansko mestno hišo vedno dobrodošli. Meni pa, da "se vlade, predsednike in župane menja na volitvah kot temeljnem stebru demokracije in ne na ulicah".

Dodal je, da nikoli ni skrival dejstva, da je predsednik Aleksandar Vučić njegov prijatelj, slednjim pa bo vedno stal ob strani. "Če bi izdal prijatelja, bi izdal sebe. Tudi jaz imam pravico do mnenja, da je on edini, ki zagotavlja mir in stabilnost v regiji," je prepričan. Že prej pa je pojasnil, da je omenjeno pismo podpore napisal v svojem imenu, ne v imenu Slovenije ali Ljubljančanov. Deležen številnih kritik Janković je bil sicer zaradi pisma deležen številnih kritik v javnosti. Kritiko na račun Jankovića sta v ločenih peticijah izrazili skupini uglednih javnih oseb iz Ljubljane, spričo javne podpore in ponujene pomoči župana srbskemu predsedniku je s položaja protestno odstopila komisija za podelitev Župančičevih nagrad, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture. V obsodbah Jankovićeve podpore Vučiću se je združil tudi ves levi politični pol, celo nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan, ki je eden Jankovićevih največjih političnih podpornikov, je to javno označil za veliko politično napako.